CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın “Türkiye’ye ceza verilmesinin nedeni Irak’la yapılan petrol ticareti anlaşmasına aykırı davranılması. Biz iktidara geldiğimizde cezanın bedelini asla milletimize ödetmeyeceğiz. Sorumlulardan hesabını soracağız” açıklamasında bulundu. CHP’li Akın, Türkiye’nin ceza ödemek zorunda kalırken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın tahkim kararını sanki başarı kazanılmış gibi sunmasını da eleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; Türkiye ile Irak Merkezi Yönetimi arasındaki uluslararası tahkim davasının Türkiye’nin aleyhine sonuçlanması konusunda yazılı açıklama yaptı. CHP’li Akın, şunları ifade etti:

“Türkiye ile Irak Merkezi Yönetimi arasında 2010 yılında yapılan anlaşma kapsamında petrol ticaretinin nasıl yapılacağı düzenlenmiş durumda. İki ülkenin Enerji Bakanlıkları de petrol ticaretinin yalnızca Irak Merkezi Yönetimi’nin yetkilendirdiği SOMO üzerinden yapılacağı yönünde deklarasyon da yayınlandı. Ancak 2014 yılından sonra Türkiye Irak Bölgesel Yönetimi’nde üretilen petrolü merkezi yönetimin bilgisi olmadan Kerkük Yumurtalık boru hattı üzerinden almaya başladı. Yani 2014 yılından sonra uluslararası anlaşmaya uyulmadı.”

‘1,4 MİLYAR DOLAR TUTARINDAKİ CEZANIN HESABINI SORACAĞIZ’

Uluslararası anlaşmaya uyulmaması nedeniyle Irak Merkezi Yönetimi’nin konuyu 2018 yılında uluslararası tahkime taşıdığına işaret eden CHP’li Akın; şunları dile getirdi:

“Türkiye’ye 30 milyar dolar tutarında ceza verilmesi talep edilirken; Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nden 2014-2018 yılları arasında 1,4 milyar dolar tutarında bir ceza kararı verildi. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye’ye 1,4 milyar dolar tutarında ceza verilmesine neden olan sorumluları belirleyeceğiz. Türkiye’yi ceza verilmesine neden olan bu kararın sorumluları hesap verecek."

‘ENERJİ BAKANLIĞI SANKİ BAŞARI KAZANILMIŞ GİBİ SUNDU'

CHP'li Akın ikinci bir dava sürecinin de takibinde bulunduğuna işaret ederek şunları ifade etti:

"2018 yılından sonra yapılan ticaretle ilgili de ikinci bir tahkim süreci devam ediyor. Cezanın ardından bu karar emsal kabul edilir ve uluslararası alanda gerekli girişimler yapılmazsa Türkiye ikinci kez ceza ödemek zorunda kalabilir. Tüm bunlar ortadayken; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada ceza kararı sanki ‘başarı kazanılmış’ gibi duyurulmuştur. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bu konuda kamuoyundaki iddialarla ilgili sessiz kalması dikkat çekicidir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tahkimde Türkiye’nin kabul edilen ve edilmeyen taleplerini kamuoyuna açıklamalıdır.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ