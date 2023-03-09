31 Aralık 1976 yılında İstanbul Üsküdar’da dünyaya gelen Bilgin Özçalkan, “Ceza” adı ile bilinmektedir. Kariyer yolculuğunda önce Elektrik Teknisyeni olan Bilgin Özçalkan, bu işi bir süre yapmış ve sonrasında, küçük yaştan itibaren ilgilendiği rap müziğe yoğunlaşmıştır ve katıldığı yarışmalarda birçok birincilik almıştır. 1996 yılında kurduğu ilk grubu U.C.S’nin ardından, 1998 yılında Tarık Gamert (Dr. Fuchs) ile birlikte Nefret grubunu kurmuştur.

1999 yılında Tunç Dindaş’ın projesi olan “Yeraltı Operasyonu” adlı toplama bir albümde yer alan şarkıları, rap dünyasında yankı oluşturmuştur. Ceza, 2000 yılında “Meclisi Ala-İstanbul” albümünün ardından 2001 yılında “Anahtar” albümünü piyasaya çıkararak büyük başarı yakaladı. Dr. Fuchs askere gittiği için çalışmalarına tek başına devam eden Ceza, 2002 yılının Haziran ayında, Sirhot, Funky C ve Mic Check gibi isimlerle birlikte çalıştığı “Med-Cezir” albümünü çıkararak yine gündemde yerini aldı.

Diskografi

1999 Yeraltı Operasyonu (Ceza, Doğanın Kanunu, İntihar, Yeter Artık parçalarıyla eşlik

2000 Toplama Kampı (Mini Albüm)

2000 Meclis-i Âlâ: İstanbul

2001 Anahtar

2002 Med-Cezir

2004 Rapstar

2006 Feyz Al

2006 EYerli Plaka

2007 Evin Delisi (Maxi Single)

2008 Bomba Plak

2010 Onuncu Köy

2015 Suspus

2018 Denizci

2019 Beatcoin

2020 Yak

2020 Yeni Mesaj

2021 BASKIN

2022 Bakabaka

2022 BYE BYE

Ödülleri

2007 En İyi Türk Sanatçı – MTV Avrupa Müzik Ödülleri

2008 İletişim Şeref Diploması – Türkiye Fair Play Ödülleri

2016 En İyi Şarkı – Suspus – 13. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri

2016 En İyi Rap Sanatçısı – 13. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri

2020 Yılın En İyi Rap Sanatçısı – 46. Altın Kelebek Ödülleri