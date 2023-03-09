31 Aralık 1976 yılında İstanbul Üsküdar’da dünyaya gelen Bilgin Özçalkan, “Ceza” adı ile bilinmektedir. Kariyer yolculuğunda önce Elektrik Teknisyeni olan Bilgin Özçalkan, bu işi bir süre yapmış ve sonrasında, küçük yaştan itibaren ilgilendiği rap müziğe yoğunlaşmıştır ve katıldığı yarışmalarda birçok birincilik almıştır. 1996 yılında kurduğu ilk grubu U.C.S’nin ardından, 1998 yılında Tarık Gamert (Dr. Fuchs) ile birlikte Nefret grubunu kurmuştur.
1999 yılında Tunç Dindaş’ın projesi olan “Yeraltı Operasyonu” adlı toplama bir albümde yer alan şarkıları, rap dünyasında yankı oluşturmuştur. Ceza, 2000 yılında “Meclisi Ala-İstanbul” albümünün ardından 2001 yılında “Anahtar” albümünü piyasaya çıkararak büyük başarı yakaladı. Dr. Fuchs askere gittiği için çalışmalarına tek başına devam eden Ceza, 2002 yılının Haziran ayında, Sirhot, Funky C ve Mic Check gibi isimlerle birlikte çalıştığı “Med-Cezir” albümünü çıkararak yine gündemde yerini aldı.
Diskografi
1999 Yeraltı Operasyonu (Ceza, Doğanın Kanunu, İntihar, Yeter Artık parçalarıyla eşlik
2000 Toplama Kampı (Mini Albüm)
2000 Meclis-i Âlâ: İstanbul
2001 Anahtar
2002 Med-Cezir
2004 Rapstar
2006 Feyz Al
2006 EYerli Plaka
2007 Evin Delisi (Maxi Single)
2008 Bomba Plak
2010 Onuncu Köy
2015 Suspus
2018 Denizci
2019 Beatcoin
2020 Yak
2020 Yeni Mesaj
2021 BASKIN
2022 Bakabaka
2022 BYE BYE
Ödülleri
2007 En İyi Türk Sanatçı – MTV Avrupa Müzik Ödülleri
2008 İletişim Şeref Diploması – Türkiye Fair Play Ödülleri
2016 En İyi Şarkı – Suspus – 13. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri
2016 En İyi Rap Sanatçısı – 13. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri
2020 Yılın En İyi Rap Sanatçısı – 46. Altın Kelebek Ödülleri