Pop-rap temsilcilerinden Ceyz, heyecan verici bir müzikal deneyime daha imza atıyor. Kendi yazdığı sözleri, bestesi ve düzenlemesiyle tamamen kendi emeği olan "Dur Son" adlı yeni single'ı, 7 Temmuz’da Sony Music Türkiye etiketiyle dinleyicilerle buluşacak.

Dördüncü single’ı "Dur Son"un kayıt, mix ve mastering süreci oldukça özenle tamamlandı. Şarkının mix-mastering işlemleri, alanında deneyimli müzik prodüktörü Ersen Kutluk tarafından gerçekleştirildi.

Şarkının lirik klibi içinse AI teknolojisinden destek alındı. “Dur Son” için hazırlanan hikayeyi dijital ortamdan destek alarak Burak Özbek yönetti.

Ceyz'in yeni şarkısı "Dur Son" Sony Music Türkiye etiketiyle 7 Temmuz’da tüm dijtial platformlarda yayında.