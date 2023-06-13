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FED beklentisi ONS altından dengeleri alt üst etti

Piyasalar Temmuz'da bir başka 25 baz puanlık faiz artırımı için yaklaşık yüzde 52 şans görüyor. Yatırımcılar ayrıca, ekonomik ve faiz oranı görünümüne yön vermesi için önümüzdeki hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerini dört gözle bekliyor.

Yine de sarı metal, büyük merkez bankalarının ısrarlı enflasyonist baskılar nedeniyle faiz oranlarını uzun bir süre daha yüksek tutması beklendiğinden, mayıs ayındaki zirvesinden yüzde 5'in üzerinde düşüşünü sürdürüyor. Bu arada veriler, Çin ihracatının mayıs ayında beklenenden daha fazla düştüğünü gösterdi ve bu, dış talep yavaşlarken ülkenin zorlu toparlanma yoluna işaret ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.495,63

Gram altın satış: 1.495,90

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.423,00

Çeyrek altın satış: 2.473,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.847,00

Yarım altın satış: 4.947,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 9.604,00

Tam altın satış: 9.848,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış fiyatı 9.854,36 TL

Ata altın satış fiyatı 10.109,84 TL