Ceyhun damla kimdir? Ceyhun damla nereli ve kaç yaşında? Müzik hayatına ufak yaşlarda başlayan Ceyhun Damla Cumartesi, Saygılarımla Adı Hasret, Yazıklar Olsun gibi şarkıları seslendirdi. Biz de sizler için Ceyhun Damla hakkında bilmedikleriniz derledik. İşte detaylar...

CEYHUN DAMLA KİMDİR?

Ceyhun Damla, 1981 yılında Balıkesir'de doğmuştur. Müzikle ilgilenmeye küçük yaşlarda başlayan Damla, ilk olarak düğünlerde klavye çalmaya başlamıştır. İlerleyen dönemde müzik kariyerine İstanbul'da devam etmiştir.

Damla, müzik alanında kendisini geliştirmek için 2006-2008 yılları arasında ünlü müzisyen Nejat Alp ile çalışmış ve ondan eğitim almıştır. Bu deneyimler, onun müzikal yeteneklerini daha da ilerletmesine yardımcı olmuştur.

Türk fantezi müziğinin buğulu sesi olarak tanınan Ceyhun Damla, İstanbul'da sahne kariyerine yükselişini sürdürmektedir. Son olarak, Damla'nın sahne aldığı Etiler My Cabaret'deki performansı, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimleri tarafından büyük ilgi gördü.

Damla'nın etkileyici performansı, sesinin benzersiz tonu ve fantezi müziğe getirdiği yorumlarla dinleyicileri etkilemeye devam etmektedir.

Sahne aldığı mekanda yer alan seçkin izleyiciler arasında sanat ve iş dünyasından tanınmış isimlerin olması, Damla'nın popülerliğini arttırmaktadır.