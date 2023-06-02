Sanat dünyasının tanınmış çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın evliliklerinde ayrılık rüzgarları esiyor mu? 8 yıllık evliliklerinde beliren kriz iddiaları, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Evliliklerindeki Kriz

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, son zamanlarda evliliklerinde yaşanan krizle gündeme geldi. Bir süredir terapiye devam eden çift, aralarındaki sorunları çözemedi. Ceyda Düvenci'nin son hamlesi, 'boşanıyorlar mı?' sorusunu akıllara getirdi.

Sosyal Medya Hareketliliği

Çiftin birbirini takip etmeyi bıraktığı sosyal medya hesapları, iddiaları güçlendirdi. Ancak daha sonra tekrar birbirlerini takip etmeye başlasalar da, bu durum bir sorun olduğuna işaret ediyor.

Ceyda Düvenci'den Ayrılık Mesajı mı?

Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından "Hayatımın satırları" başlıklı bir paylaşım yaparak belki de ayrılığın eşiğinde olduklarını ima etti. Boşanma yolunda oldukları iddia edildi ve Düvenci'nin bu paylaşımı bir veda mesajı olarak yorumlandı.

Ceyda Düvenci Ayrılık İddialarını Yalanladı

Ancak bu dedikoduların ardından Ceyda Düvenci, sessizliğini bozarak ayrılık iddialarını yalanladı. Bir video yayımlayarak kendilerinin gayet mutlu bir çift olduklarını ifade etti ve bir ayrılık durumunun söz konusu bile olmadığını belirtti.

Ceyda Düvenci, paylaştığı 'Misafirhane' şiirini çok sevdiği için paylaştığını belirtti ve "Mutluluklarla mutlu olalım ne olursunuz? Mutsuzluk hikâyeleri yazmayalım." dedi.

Ceyda Düvenci Kimdir?

16 Nisan 1977 Bursa doğumlu olan Ceyda Düvenci, İsmail ve Zümrüt Düvenci'nin tek çocuğudur. İlk olarak Kandemir Konduk'un Palavra Aşklar adlı TV dizisiyle oyunculuğa başlamıştır. 1997 yılında Türkiye 3. güzeli seçilmiştir. 2000 yılında oyuncu Kaan Girgin ile evlenmiş, ancak 2002'de bu evlilik sonlanmıştır. Düvenci'nin 2008 yılında iş insanı Engün Akgün ile gerçekleştirdiği ilk evlilikten Melisa adında bir kızı bulunmaktadır.