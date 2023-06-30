Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çiftinin 8 yıllık evliliklerinde yaşanan sorunlar hakkında sürekli olarak spekülasyonlar yapılmaktaydı. Ancak, Ceyda Düvenci'nin son paylaşımı boşanacakları iddialarını doğruladı.

Ünlü Çİft 2015 Yılında Hayatlarını Birleştirdiler

2015 yılında dünya evine giren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, bir oğullarıyla beraber mutlu bir aile hayatı sürdürmekteydi. Ancak, son zamanlarda boşanma haberleri çiftin gündemine oturmuş durumda. Medyada çıkan iddialara göre, Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti çift terapistine başvurarak ilişkilerini kurtarmaya çalıştı.

Ceyda Düvenci Boşanma Üzerine Takipçisiyle Dertleşti

Ceyda Düvenci'nin sosyal medyada bir takipçisine verdiği cevap dikkatleri üzerine çekti. İfşa hesabında paylaşılan bir yorumda, takipçi Ceyda Düvenci'ye eşi Bülent Şakrak'tan boşanmamasını önerdi. Ceyda Düvenci ise bu yoruma, "Kararı ben vermedim maalesef" şeklinde bir yanıt verdi.