Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü liderliğinde, TEVİTÖL Meslek Atölyeleri öğrenci ekibi tarafından organize edilen TEVİTÖL Meslek Atölyeleri’nin 6.’sı, 26 Nisan Çarşamba günü gerçekleşti. Alanında uzman akademisyenlerin, sanatçıların, iş insanlarının, girişimcilerin yer aldığı birçok farklı meslek grubundan yetkin insanları TEVİTÖL öğrencileriyle bir araya getirmeyi amaçlayan TEVİTÖL Meslek Atölyeleri, öğrencilerin meslek seçimi ve kariyer planlarını yapmaları konusunda katkı sağlamayı hedefliyor.

Öğrenciler kariyerlerini şekillendirme sürecinde farklı meslekleri tanıdılar

Meslek Atölyeleri’23 kapsamında hukuk, mühendislik, eğitim, tıp, güzel sanatlar, finans moda, psikoloji, iş dünyası, siyasi bilimler, gastronomi, askeriye, insan kaynakları gibi çok sayıda farklı iş alanları ve disiplinlerden uzman isimler, TEVİTÖL’ün ülke ve dünya genelinde eşine az rastlanır başarılara imza atan öğrencileriyle buluştu. Konuklar, öğrencilere hem kendileri ve kariyerleri hakkında bilgi verdiler hem de mesleklerinin avantajlarını, dezavantajlarını ve akademik süreçleri anlattılar. Öğrencilerin gelecek hayallerine ve ideallerine yön verebilmeleri hedefiyle düzenlenen atölyelerde konuşmacılar, kişisel donanımın önemi hakkında tavsiyeler vermeyi ihmal etmediler. Konuşmacıların, kendi alanlarına dair soruları da cevapladığı etkinlikte öğrenciler meslek seçimlerine yönelik değerlendirme yapma ve kariyerlerini şekillendirme sürecinde bilgi sahibi olma fırsatı buldular.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi