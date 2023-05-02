Tüyap Fuar Merkezi’nde yapılan ‘Çevre Teknolojileri Zirvesi’ Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin (YAPDER) koordinasyonunda Yenilenebilir Enerjiyi Destekleme Platformu ve Küresel Isınma Kurultay Komitesi’nin destekleriyle çeşitli paneller düzenlendi.

Enerji yoksa, gerisini anlatmaya gerek yok diyen YAPDER Başkanı Celal Toprak, herkesin bir şeyleri bildiğini sandığını, aslında çok şeyi de bilmediğini ifade etti. Herkesin üzerine düşen görevleri olduğuna değinen Toprak, “Yarınlarımıza ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için harekete geçmeliyiz. Geleceğe yön vereceksek, enerjimize sahip çıkarak, onu verimli kullanmamız gerekiyor” dedi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli Yerel Yönetimler ve Çevre Koruma Uygulamaları başlıklı söyleşide ilçede sürdürdükleri çalışmaları ve hayata geçirecekleri yeşil teknoloji projelerini anlattı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ise atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda yapılan çalışmalardan bahsetti.

Kadoil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nergiz Kadooğlu Çiftçi, Akaryakıt İstasyonlarına ve e-Mobiliti üzerine yaptıkları çalışmalara değindi.

TEKSAN Jeneratör Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, PİMTAŞ YK Başkanı Şamil Tahmaz, İTOSB Çevre Mühendisi Bölge Müdürü Çağlar Kahraman, enerji depolamanın önemine, gerekliliğine ve yakın geleceketeki öngörülerini paylaştılar oturumun ise yönetimini Ar-Ge Müdürü Özlem Tura Kozanoğlu yaptı.

“Yenilenebilir Enerjinin Elektrik Üzerindeki Payı” başlıklı oturumda konuşan ORGE Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz, Yenilenebilir enerji alanında büyümek için daha çok projeler üretilmesi gerekildiğine vurgu yaptı.

“Batarya Teknolojilerinde Materyaller” başlıklı oturumun moderatörlüğünü Askon Enerji Komitesi Başkanı İsmail Çapak üstlendi. Destek Patent YK Başkanı Kemal Yamankaredeniz, Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan, Müsiad Enerji ve Çevre Kurulu Komite Üyesi Ramazan Karasoy, BATKON Batarya Kontrol Teknolojileri Kurucu Başkanı İlker Aydın enerjinin depolanmasının önemine vurgu yaptı.

Moderatörlüğünü Ortak Akıl Danışmanlık Kurucusu Yılmaz Sönmez’in yaptığı “Elektrikli Araçlar, Alt Yapı Ve Şarj İstasyonlarında Son Durum” panelin konuşmacıları ise E- Mobilite Derneği Başkanı ve Ful Charger YK Başkanı Osman Ataman, Doğan Trend A.Ş. Genel Müdür Danışmanı Asım Küllah, Poly Servis Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri Kurulum Servis ve Bakım Hizmetleri A.Ş Yçnetim Kurulu Başkanı Okan Avşar oldu.

Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Md. Aynur Şule Sümer, Avcılar Belediyesi- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Zafer Onur Kaya, Ataşehir Belediyesi -Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, Kentlerde Çevre Sorunlarını ve Atıkların yönetimi üzerine konuştu.

“Sanayı Bölgelerınde Karşılaşılan Çevre Sorunları” başlıklı panelin moderatörlüğünü Elektrik Yüksek Mühendisi Bilgin Akbal, Kartepe Group Fuarcılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şener Mersal üstlendi. Oturumun konuşmacıları ise İsifed İstanbul Sanayici Ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Muammer Ömeroğlu, İkitelli Organize Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Akkaya ve GEBOSB - Çevre Yüksek Mühendisi ve Çevre Yöneticisi Murat Tunç oldu.

Üç gün boyunca süren Çevre Teknolojileri Zirvesi plaket töreni ile sona erdi.