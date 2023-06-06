Beylikdüzü halkı 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında İstanbul’un en büyük kent içi parklarından biri olan Yaşam Vadisi’nde bir araya geldi. Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilerin cam şişe, karton ve plastik gibi geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşturduğu serginin yanı sıra Takas ve Bağış Pazarı kuruldu.

Beylikdüzü Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında farkındalık yaratacak bir dizi etkinliğe imza attı. İstanbul’un en büyük kent içi parklarından biri olan Yaşam Vadisi’nde düzenlenen etkinliklerde öğrencilerin cam şişe, karton ve plastik gibi geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşturduğu serginin yanı sıra ‘İklim Krizi ve Çevre Kirliliğine Karşı; Değiştir Dönüştür Bu Paylaşım Zincirine Sende Katıl’ mottosuyla ‘Takas ve Bağış Pazarı’ kuruldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, binlerce ürün ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için bağışlandı ve takas yapıldı. Etkinlikler kapsamında 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde gerçekleşen ‘İklim Değişikliğiyle Mücadele’ konulu söyleşide ise Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Aslan, İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Murat Kapıkıran, İSKİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Tuğba Ölmez Hancı, BEYSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Şahin ve Arçellik A.Ş. Kıdemli Çevre Yöneticisi Zeynep Özbek iklim değişikliğinin çevreye etkileri konusunu ele alan bilgilendirici paylaşımlarda bulundu.

“İklim dostu bir Beylikdüzü inşa etmek en önemli görevlerimizden biri”

İklim değişikliğinin sadece çevresel değil, toplumsal ve ekonomik açılardan da ele alınması gerektiğinin altını çizen Başkan Yardımcısı Nuri Aslan, “İklim değişikliği politikalarını stratejik yönetim plan ve süreçlerine entegre eden Beylikdüzü, Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlanması yönünde girişimlerde bulunmuştur. Bu kapsamda, çevresel ve sosyo ekonomik etkileri çok ağır olan iklim değişikliğinin kuvvetlenen etkilerini azaltmak, Beylikdüzü’nü bu etkilere karşı dirençli ve güvenli hale getirmek için ortak iklim hareketi konusunda farkındalığı arttırıyoruz. İlçemizde iklim değişikliğine yönelik yaşam pratiklerimizi değiştirmeyi amaçlayan bir vizyon ile sürdürülebilir ve iklim dostu bir Beylikdüzü inşa etmek en önemli görevlerimizden biri olduğunun da farkındayız. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırarak Yaşam Vadisi, kent ormanı ve parklar ile nefes alan Beylikdüzü yapmaya hız kesmeden devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Beylikdüzü’nde etkili bir atık yönetim sistemi kurduk”

Konuşmasının devamında ilçede öncelik verilmesi gereken konuları belirlemek, plan yapmak ve yeni hedefler koymak için çalışmalarını sürdürdüklerini de belirten Aslan, “İlçe geneli ve hizmet binalarımız için almış olduğumuz “Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi” ile sokak ve caddelere yerleştirmiş olduğumuz geri dönüştürülebilir atık kutuları, mobil atık getirme merkezleri, 1.sınıf atık getirme merkezleri ile etkili bir atık yönetim sistemi kurduk. Ayrıca suyun kıymetini de iyi biliyoruz. Hizmet binalarında kullanım sularında az su tüketimi için tedbirler aldık ve içme suyu için tek kullanımlık plastikler yerine arıtma sistemleri kullanıyoruz, peyzaj için daha az su ihtiyacı olan ağaç türleri tercih ediyoruz. Hizmet binalarımızda yağmur suyu ve gri su uygulamaları için çalışmalar yapmaya başladık. Öte yandan fazla ve gereksiz enerji tüketimi için eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra akıllı sistemler ile kontroller de sağlıyoruz. Yeni planlaması yapılan binalarımız için ise güneş enerji panelleri ile elektrik enerjisi elde etmeyi planlamaktayız” ifadelerini kullandı.