Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. 5 kez üst üste Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Özhaseki, yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı oldu. Peki, Mehmet Özhaseki kimdir? İşte Mehmet Özhaseki'nin siyasi kariyerine ilişkin ayrıntılar...

Mehmet Özhaseki Kimdir?

1957 yılında Kayseri’de dünyaya gelen Mehmet Özhaseki, ilk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamladı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü kazandı fakat o zamanlarki siyasi şartlar nedeniyle eğitimini yarıda bıraktı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Kayseri Adliyesi’nde avukatlık stajını yaptı. Ancak avukatlık yapmadı. Özhaseki,aAile şirketinin başına geçti ve 1994 yılına kadar tekstil alanında ticaret yaptı.

27 Mart 1994 mahalli seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı’nı kazandı. 18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde ise Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde %70.2 gibi rekor bir oyla 3. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Özhaseki, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ve 30 Mart 2014 seçimlerinde aday olup %60’larda oy alarak 5. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Mehmet Özhaseki, geliştirdiği Kayseri Modeli Belediyecilik ile Türkiye’ye örnek olmuştur.

Mehmet Özhaseki, 10 Şubat 2015 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa etti ve AK Parti’den milletvekili adayı oldu. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde 25. Dönem Kayseri Milletvekili olarak seçildi. 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti Olağan Büyük Kongresi’nin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak yer aldı. 1 Kasım 2015 tarihinde yinelenen genel seçimlerde tekrar seçilerek 26. Dönem Kayseri Milletvekili olan Özhaseki İngilizce ve Arapça bilmektedir.

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