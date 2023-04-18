Enerji Tasarrufu: Ev ve işyerlerinde enerji tasarrufu sağlayarak, enerji tüketimini azaltabilir ve sera gazı emisyonlarını sınırlandırabilirsiniz. Elektrikli cihazları kullanmadığınızda fişten çekmek, enerji tasarruflu ampuller kullanmak ve ısıtma-soğutma sistemlerini doğru ayarlamak enerji tasarrufuna katkıda bulunur.

Sürdürülebilir Ulaşım: Fosil yakıtların tüketimini azaltmak ve hava kirliliğini önlemek için sürdürülebilir ulaşım yöntemlerine yönelin. Bisiklet kullanımını teşvik edin, toplu taşıma araçlarını tercih edin veya elektrikli veya hibrit araçlara geçiş yapın.

Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi: Evde ve işyerlerinde geri dönüşüm uygulamalarını benimseyerek, doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunabilirsiniz. Kağıt, cam, plastik ve metal gibi malzemeleri ayrıştırarak geri dönüşüme gönderin ve atık yönetimi konusunda bilinçli davranın.

Yeşil Alışveriş: Sürdürülebilir ve çevre dostu ürünler satın alarak, doğal kaynakları korumaya yardımcı olun. Organik, yerel ve mevsimsel gıdaları tercih edin, ambalaj atıklarını azaltmak için kendi alışveriş çantanızı kullanın ve gereksiz tüketimden kaçının.

Su Tasarrufu: Su kaynaklarını korumak için evde ve bahçede su tasarrufu uygulayın. Muslukları kullanmadığınızda kapatın, suyun yeniden kullanılmasını sağlayacak sistemler kullanın ve su dostu bitkilerle bahçenizi düzenleyin.

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