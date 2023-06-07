Cevizlibağ Metrobüs Durağı nerede? İstanbul'da metrobüs hattının durakları çok merak ediliyor. Metrobüs Cevizlibağ durağı adresi ne? İETT Cevizlibağ metrobüs durağına nasıl gidilir? Cevizlibağ Metrobüs İstasyonu yol tarifi. Acaba Cevizlibağ Metrobüs hangi mahallede? Peki Cevizlibağ tramvay durağı metrobüse yakın mı? Cevizlibağ Metrobüs hangi ilçeye bağlı? İETT Metrobüs Cevizlibağ Durağı Haritası ve yol tarifi

Cevizlibağ Metrobüs Durağı

İstanbul metrobüs hattı durakları ulaşım için pek çok kişinin kullandığı yerler. Cevizlibağ'daki metrobüs durağı da binlerce yolcunun kullandığı önemli bir metrobüs durağı. Konumu itibariyle ulaşım için önemli bir noktada yer alan Cevizlibağ metrobüs durağına nasıl gidilir? Cevizlibağ Metrobüs hangi mahallede, hangi sokakta yer alıyor? Acaba Cevizlibağ Metrobüs hangi ilçeye bağlı?

Metrobüs hattının orta duraklarından birisi olan Cevizlibağ metrobüs durağı nerede diye çok araştırılıyor. 34AS, 34G, 34BZ, 34A ve 34G metrobüs hatları Cevizlibağ durağından geçiyorlar. Aynı zamanda hemen karşısında da tramvay hattı yer alıyor. KYK Atatürk Öğrenci Yurdu, İstanbul Arel Üniversitesi Cevizlibağ Yerleşkesi, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü buraya çok yakında yer alıyorlar. Yıldız Teknik Üniversitesi ise biraz yukarıda yer alıyor.

Cevizlibağ tramvay durağı metrobüse yakın mı?

İstanbul'da en çok yolcunun inip bindiği duraklardan birisi de Cevizlibağ metrobüs durağı. Bunun sebeplerinden birisi de tramvaya aktarma yapılan yerlerden birisinin de Cevizlibağ olması. Çoğu insan Cevizlibağ tramvay durağı metrobüse yakın mı diye merak ediyor. Evet, Cevizlibağ tramvay durağı metrobüse çok yakın. Aralarındaki mesafe yaklaşık 50 metre. Metrobüs durağı ile travmay durağı karşı karşıya yer alıyorlar. Üst geçitten geçtiğinizde tramvay istasyonuna ulaşıyorsunuz. Travmay durağının adı ise Cevizlibağ - Atatürk Öğrenci Yurdu İstasyonu.

Cevizlibağ Metrobüs hangi ilçeye bağlı?

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yer alan Cevizlibağ, Avrupa Yakası'nda yer alıyor. Yoğun bir şekilde kullanılan Cevizlibağ Metrobüs durağı Zeytinburnu ilçesine bağlı. Cevizlibağ metrobüste Topkapı ve Merter duraklarının ortasında kalıyor.

Cevizlibağ Metrobüs Durağı Nerede?

E-5 yolu üzerinde yer alan Cevizlibağ Metrobüs Durağı, Zeytinburnu'nda yer alıyor. Metrobüs durağı Atatürk Öğrenci Yurdu'nun karşısında kalıyor. Arel Üniversitesi'nin de çok yakınındadır. Karşı tarafta ise Topkapı Teknik Oto Sanayi Sitesi yer alıyor. Metrer tarafına doğru ilerlediğinizde

Cevizlibağ Metrobüs hangi mahallede?

Merkezefendi mahallesinde yer alıyor. Zeytinburnu'nun ortalarında, kuzey kısmında, E-5 yolunun ortasında kalıyor.

İETT Metrobüs Cevizlibağ Durağı Haritası

Cevizlibağ Metrobüs İstasyonu yol tarifi

Metrobüs istasyonu E-5 üzerinde yer alıyor. İstanbul'un herhangi bir noktasından yola çıktığınızda öncelikle E-5 yoluna ulaşın. E-5 yolunu takip ettiğinizde Cevizlibağ durağına ulaşabilirsiniz. Cevizlibağ Topkapı metrobüs durağı ve Merter metrobüs duraklarının ortasında kalan Cevizlibağ durağı Zeytinburnu sahilinden 7,4 km uzaklıkta kalıyor.

Cevizlibağ Metrobüs İstasyonu, Atatürk Öğrenci Yurdu'nun karşısında kalıyor. Az ilerisinde Avrupa Konutları Kale, İstanbul Arel Üniversitesi Cevizlibağ Yerleşkesi, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü bulunuyor.

Bkz: Söğütlüçeşme - Beylikdüzü Metrobüs Durakları