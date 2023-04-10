Şirketin geliştirdiği DeepL Translator, doğal ve gerçek hayattaki kullanıma çok yakın çevirileriyle dikkat çekiyor.

2017’de faaliyete geçen DeepL, iletişim alanında geliştirdiği yapay zekâ teknolojisi sayesinde dünya çapında birçok işletme ve bireysel kullanıcı tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Şirket, insan beyninin çalışma prensibini referans alarak eğittiği sinir ağı teknolojisiyle; bağlamdan yoksun birebir çeviriler yerine kullanıcıların daha isabetli, doğal, ton olarak doğru ve gerçek hayattaki kullanımlara çok yakın çeviriler yapabilmesine olanak tanıyor. Türkiye'de çeviri hizmetine duyulan ihtiyacın artmasıyla birlikte Türkiye pazarına da giriş yapan DeepL, dil bariyeri kavramını hem bireysel kullanıcılar hem işletmeler için ortadan kaldırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl eklediği Türkçe çeviri desteğiyle de DeepL Translator, anadili Türkçe olan kullanıcılar arasında popülerliğini günden güne artırmaya devam ediyor.

Kullanıcıların gözdesi: Doküman Çevirisi

DeepL’in en çok tercih edilen özelliklerinin başında doküman çevirisi geliyor. DeepL, manuel düzenlemeye gerek kalmadan PDF, DOC ve PPT formatlarının orijinal hallerini koruyarak çeviri yapıyor.. DeepL'in web sayfasında veya masaüstü uygulamasında çeviri yapan kullanıcılarsa, her kelime için sunulan çeviri alternatiflerinden, tanımları listeleyen ve belirli kelimeler veya ifadeler için özelleştirilebilir çeviriler sunan bir sözlükten ve klavye kısa yollarından tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor.

Amaç kaliteli çevirilerle küresel iletişimi dönüştürmek

Şirket olarak kullanıcılarına doğal ve yüksek kaliteli çeviriler sunmayı amaçladıklarını dile getiren DeepL’in kurucusu ve CEO’su Jaroslaw Kutylowski, konuya ilişkin “Dünya her geçen yıl daha fazla birbirine bağlanıyor ve çeviri küresel iletişimin anahtarı haline geliyor. Aralarında imalat, turizm, bilişim ve yazılımın da bulunduğu büyüyen birçok sektöre ev sahipliği yapan Türkiye sayesinde de global düzeyde Türkçenin medya, eğlence ve iş dünyasındaki etkisi giderek artıyor. Bu noktada en çok talep gören dillerden biri olan Türkçeyi geçen yıl platformumuza kazandırmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gerek kişisel gerek profesyonel yaşamlarında daha güvenli iletişim kurmaları için tüm Türk kullanıcılarımızı ve işletmeleri küresel iletişim alanında güçlendirmeyi umuyoruz. DeepL olarak sunduğumuz teknolojinin ülkeler arası iletişimde de önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz” dedi.

Çeviride yapay zeka kullanımı öne çıkıyor

Yapay zekâ, insanların günlük hayatlarında giderek daha fazla yer edinirken teknolojiyi deneyimleme şekillerini de değiştiriyor. Son yıllarda yapay zekâ inovasyonlarında görülen ivmelenmenin en önemli örnekleri arasındaysa makine çeviri yer alıyor. Bu alanda yapay zekâ çalışmalarına odaklanan lider teknoloji şirketi DeepL, geliştirdiği DeepL Translator’la makine çeviri alanında yeni bir dönem başlatıyor. Ülkemizde çeviri hizmetlerine duyulan ihtiyacın artmasıyla birlikte de şirket, Türk kullanıcıların ve işletmelerin küresel ölçekte iletişim kurmasına yardımcı olmaya hazırlanıyor.

Bilgisayar destekli çeviri kullanımı giderek artıyor. Global Market Insights'a göre, 2020 yılında 650 milyon USD değerinde olan yapay zeka çeviri pazarının 2027 yılına kadar 3 milyar USD'ye ulaşması bekleniyor. CSA Research’ün çalışmasındaysa, sağlık hizmetlerinin çeviri ihtiyaçları açısından en büyük sıçramayı gördüğü ve ihtiyacın pandemi öncesine kıyasla yüzde 49 arttığı görülüyor. Çeviri ihtiyacının arttığı diğer alanlar arasındaysa sosyal ağlar, bilgi teknolojileri ve yazılım programcılığı dikkat çekiyor.

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