Besteci kimliği ve güçlü yorumculuğu ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı Cevher ile Karadeniz müziğinin usta yorumcularından Resul Dindar'ın sürpriz düeti “Erise Dağların Karı” BENJAMİN RECORDS etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

Sözleri ve müziği Ertuğrul Sağlam'a ait olan “Erise Dağların Karı” şarkısının klibi Sakarya'da çekilirken, yönetmenliğini Teoman Topçu üstlendi.

RESUL DİNDAR BANA ŞİVELİ OKUMA KOÇLUĞU YAPTI

Kariyerindeki 27’nci şarkısını çıkaran Cevher, “Bu single’ın kariyerimdeki yeri çok farklı, kendi tarzımın dışında ve yıllardır yapmayı hayal ettiğim Karadeniz müziğini nihayet yaptım. “Erise Dağların Karı” bestesi bana ilk ulaştığında; kulağımda kemençe, tulum buram buram çaldı ve bu şarkı mutlaka bir Karadeniz türküsü olmalı dedim. Çok sevdiğim Resul Dindar İle okursam da şahane olur diye düşündüm, sağ olsun o da beni kırmadı, Caner Tepecik düzenlemesiyle, stüdyo aşamasında bana okuma koçluğu yaparak da cesaret verdi. Bir Karadeniz kızı olarak, şiveli okumakta biraz zorlansamda, bence altından kalkabildim ve kariyerimde böyle farklı tarzda bir eserin olmasından çokta gururluyum” dedi. (YHM)