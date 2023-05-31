Cevdet Yılmaz'ın Kimliği

Cevdet Yılmaz, Türk siyasetçi ve doktoranttır. Zaza kökenlidir. 1 Nisan 1967 tarihinde Bingöl'de doğmuştur. Eğitim hayatına Bingöl'de başlamış ve ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde eğitimini tamamlamıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Eğitim ve Akademik Kariyeri

Cevdet Yılmaz, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden birincilikle mezun olmuştur. Daha sonra Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans eğitimi almıştır. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde doktora eğitimi yapmış ve doktora tezi kabul edilerek doktora derecesini almıştır.

Siyasi Kariyeri

Cevdet Yılmaz, siyasi kariyerine AK Parti'de başlamıştır. 2007 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Bingöl milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir. Daha sonra AK Parti'nin hükümetlerinde görev almış ve Başbakan Yardımcısı ve Türkiye Kalkınma Bakanı olarak görev yapmıştır. Ayrıca Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi ve Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanı olarak görev yapmıştır.

Görevleri ve Sorumlulukları

Cevdet Yılmaz, siyasi kariyeri boyunca çeşitli görevlerde bulunmuştur. GAP-DAP Projesi ve Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmıştır. Ayrıca 61. ve 62. Türkiye Hükümetleri'nde Kalkınma Bakanı olarak görev almıştır. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Diyarbakır milletvekili olarak meclise giren Yılmaz, Seçim Hükümeti'nde Başbakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.