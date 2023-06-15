Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk'te canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. "Makro ekonomik büyüklüklerimiz, güncellenecek. 3 yıllık ileriye dönük yeni tahminlerimiz, hedeflerimiz ortaya konacak. Yapısal referomlar da yer alacak." diyen Yılmaz, "Ekonominin düşmanı belirsizliktir. Bir seçim yaşadık, siyasi belirsizlik ortadan kalktı. Bu ekonomi için de çok kıymetli." dedi.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ekonominin Düşmanı Belirsizliktir

Makro ekonomik büyüklüklerimiz, güncellenecek. 3 yıllık ileriye dönük yeni tahminlerimiz, hedeflerimiz ortaya konacak. Yapısal referomlar da yer alacak. Eylül ayına kadar bu çalışmalarımızı tamamlamayı öngörüyoruz. Bu döküman öngörülebilirlik sağlayan bir döküman. Ekonominin düşmanı belirsizliktir. Bir seçim yaşadık, siyasi belirsizlik ortadan kalktı. Bu ekonomi için de çok kıymetli. 5 senelik bir perspektifimiz var. Şeffaf bir şekilde toplumun önüne konmuş olacak program. Aynı zamanda bir ortak akıl sonucu ortaya çıkacak. Biz Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesiyiz ve bu yüzyılı 85 milyon ile birlikte inşa edeceğiz. İlgili tüm taraflarla istişare içinde olacağız. Bizim temel düsturumuz istişare. Dünyanın da bizim de temel meselemiz. Bir taraftan da dünyada resesyon riski var. Son 3 yıla baktığımızda reel tarafta çok güçlüyüz. Şimdi enflasyon ile topyekün mücadele zamanı. Bir tarafında işin para politikaları var. Bundan ibaret değil bir taraftan maliye politikası ile uyumlu olmalı. Sektörel politikalar da enflasyonu etkiliyor.

Tarım ve Gıda Politikaları Hakkında Açıklama

Denetimlerden tutun, tarımdaki verimliliğe varıncaya kadar çok sayıda başlık var. Tarım sektörü stratejik ve hiçbir zaman modası geçmeyecek bir sektördür. Kalkınma denince akla sanayi geliyor ancak tarım da çok çok önemli. Gıda konusuna büyük önem veriyoruz. Seçim beyannamemizde de çok önemli politikalar koyduk ortaya. Tarım Bakanımız Ekonomi koordinasyon ekibimizin bir üyesi. Kapsamlı bir şekilde değişik bakanlıkların da katkısıyla büyük önem atfedeceğiz.