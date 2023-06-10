A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında deplasmanda Romanya'yı 3-2 yendi.

Grupta puanını 8'e yükselterek liderliğini sürdüren Türkiye, grupta kalan iki karşılaşmasını da Ankara’da TVF Başkent Voleybol Salonu’nda oynayacak. Milliler, 14 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da Portekiz'i, 17 Haziran Cumartesi günü ise saat 17.00’de Danimarka’yı konuk edecek.

Salon: Dumitru Popescu Colibasi

Hakemler: Jan Krticka (Çekya), Alin Mateizer (Romanya)

Romanya: Rata, Balean, Vologa, Dumitru, Aciobanitei, Bela Bartha (Diaconescu, Kantor, Iftime, Cristian Bartha, Cherbeleata, Bala, Calin)

Türkiye: Mert Matic, Adis Lagumdzija, Efe Bayram, Faik Samed Güneş, Arslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu (Berkay Bayraktar, Volkan Döne, Kaan Gürbüz, Arda Bostan, Mirza Lagumdzija, Vahit Emre Savaş)

Setler: 18-25, 25-23, 27-25, 19-25, 6-15

Süre: 135 dakika (26, 35, 32, 26, 16)