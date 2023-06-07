ÇETİNER ÇETİN KİMDİR?

Çetiner Çetin, Türkiye'nin tanınmış gazetecilerinden biridir. 1977 doğumlu olan Çetin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi mezunu olan Çetiner Çetin, gazetecilik kariyerine NTV ve Yeni Şafak Gazetesi'nde başlamıştır. Günümüzde ise Habertürk'te Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

Çetin, genellikle dış politika ve güvenlik konularında yorumları ile tanınır. Bu alanlarda önemli bir uzman olarak kabul edilir ve düşünceleri ve analizleri sıkça başvurulan kaynaklardan biridir.

ÇETİNER ÇETİN KAÇ YAŞINDA?

Çetiner Çetin, 1977 doğumlu olup 2023 itibariyle 46 yaşındadır.

ÇETİNER ÇETİN NERELİ?

Çetiner Çetin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğmuştur.

ÇETİNER ÇETİN'İN BİYOGRAFİSİ

Çetiner Çetin, dış politika ve güvenlik konularında uzmanlaşmış bir gazetecidir. Ankara Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra, gazetecilik kariyerine NTV ve Yeni Şafak Gazetesi'nde başlamıştır. Şu anda Habertürk'te Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

Çetin, Suriye, Irak, Afganistan ve Libya gibi bölgelerdeki politik ve güvenlik durumları hakkında genellikle yorumlarına başvurulur. Özellikle Amerika'nın Suriye'deki Kırmızı Çizgisi ve Fırat konularında yazdığı yazılarla uzun süre gündemde kalmıştır.

Ayrıca, Çetin, Doğu ve Güneydoğu Türkiye'deki gelişmeler ve Suriye savaşı sürecinde önemli bir isim olmuştur. Son zamanlarda ise, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta Kiev'den gelişmeleri aktarmıştır. Çetin, yaşamını Ankara'da sürdürmektedir.