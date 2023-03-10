16 Temmuz 1945’te Sivas’ta doğdu. 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Tiyatro sahnelerine Hep Vatan İçin oyunu ile giriş yaptı. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda “Sahne ve Diksiyon” dersleri veren Tekindor, daha sonra aynı görevini 1998 yılına kadar Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde sürdürdü. Onun daha büyük kitlelerce tanınması, TRT televizyonunda 1976-1977 yılları arasında yayınlanan ‘McMillan ve Karısı’ dizisindeki, Rock Hudson’ın oynadığı Emniyet Müdürü Stewart McMillan karakterini seslendirmesiyle oldu. Daha sonra Yücel Çakmaklı’nın yönettiği 1984 yapımı Küçük Ağa dizisi ile çok tanınan bir sima oldu.
Beyazperde ile ilk tanışması ise Başar Sabuncu’nun yönettiği ve Müjde Ar ile başrollerini paylaştığı Kaçamak (1987) filmi ile oldu. Bir taraftan tiyatro oyunlarında rol alıp, TRT’de yayınlanan yabancı film ve dizi filmleri için seslendirme yaparken, diğer taraftan Dönemeç (1988), Önce Canan (1988) Son Türbedar (1996), Kerem (1999) gibi TV filmlerinde rol aldı. Ardından oldukça büyük izlenme oranlarına ulaşma başarısı yakalayan Yılan Hikayesi (1999) dizisinde Sinan adında Kral lakaplı önemli bir rol üstlendi.
Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları
2008- Rita’nın Şarkısı
2004- Müfettiş
2002- Kral Lear
2002- Kadınlar Devleti
1999- Lavanta Çiçekler
1998- Mutlu Son
1997 Göğe Açılan Pencere
1995- Maymun Davası
1995- Kuvayi Milliye
1993- Yılın Kadını
1991- İkinci Bölüm
1990- Fil Adam
1989- Cumhuriyet Kızı
1987- Yedi Kocalı Hürmüz
1986- Kim Korkar Hain Kurttan
1985- Fizikçiler
1985- Düşüş
1984- Osmancık
1983- Kara Ağaçlar Altında
1982- Görüşme-Kutlama-Çağrı
1980- Ben Kimim
1979- Hürrem Sultan
1979- Özgürlüğün Bedeli
1978- Güneşin Çocukları
1978- Genç Werther’in Yeni Acıları
1977- Sırça Kümes
1977- Yelpaze
1976- İnsandan Kaçan
1976- Emin Diye Biri
1975- Küçük Esma Sultan
1973- Andorra
1972- Fatih
1971- Beket
1971- Romeo ve Juliet
1970- IV. Murat
1967- Bir Bardak Su
1963- Hep Vatan İçin
Rol Aldığı Sinema Filmleri
2017- Ayla
2017- Babam
2011- Dedemin İnsanları
2010- Av Mevsimi
2010- Dersimiz: Atatürk
2007- Ulak
2006- İlk Aşk
2005- Babam ve Oğlum
2004- Anlat İstanbul
2003- Karşılaşma
1996 -Son Türbedar
1988- Kaçamak
1984- Yavrularım
Rol Aldığı TV Yapımları
2022- Yalı Çapkını
2018- Mehmed: Bir Cihan Fatihi
2016- 2017 İçerde
2012- 2015 Karadayı
2011- 2012 Bir Çocuk Sevdim
2010- Deli Saraylı
2007-2009- Asi
2006- Anadolu Kaplanı
2006- Rüya Gibi
2006- Kabuslar Evi: Hayal-i Cihan
2005- Ödünç Hayat
2004- Şeytan Ayrıntıda Gizlidir
2003- Çaylak
2003-2005- Bir İstanbul Masalı
2000- Tutku Çemberi
2000- Üzgünüm Leyla
1999- Kerem
1999- 2002 Yılan Hikayesi
1990- Türk Vakıf Medeniyeti
1988- Ölümünün 400. Yılında Mimar Sinan
1988- Dönemeç
1988- Önce Canan
1984- Küçük Ağa
1977- Sırça Kümes
Kısa Film
2006- Örümcek
Reklam Filmleri
2018- Anadolubank
2017- Filli Boya
2014- YDA Ankara Park Avenue
2012- Nestlé Çikolata
Ödüller
2011- 4. Yeşilçam Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Av Mevsimi
2010- 10. Lions Tiyatro Ödülleri’Sürekli Mükemmeliyet’ Özel Ödülü
2009- 2. Yeşilçam Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ulak
2008- 3. İsmail Dümbüllü Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ulak
2006- ÇASOD Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Babam ve Oğlum
2005- 38. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri
2004- Sadri Alışık Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Karşılaşma
2003- 15. Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu
1999- Ankara Sanat Kurumu Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Mutlu Son
1987- Ankara Sanat Kurumu Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Kim Korkar Hain Kurttan
1987 -Kültür Bakanlığı Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Kim Korkar Hain Kurttan
1978- Ankara Sanat Kurumu Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Genç Werther’in Acıları