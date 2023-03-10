16 Temmuz 1945’te Sivas’ta doğdu. 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Tiyatro sahnelerine Hep Vatan İçin oyunu ile giriş yaptı. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda “Sahne ve Diksiyon” dersleri veren Tekindor, daha sonra aynı görevini 1998 yılına kadar Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde sürdürdü. Onun daha büyük kitlelerce tanınması, TRT televizyonunda 1976-1977 yılları arasında yayınlanan ‘McMillan ve Karısı’ dizisindeki, Rock Hudson’ın oynadığı Emniyet Müdürü Stewart McMillan karakterini seslendirmesiyle oldu. Daha sonra Yücel Çakmaklı’nın yönettiği 1984 yapımı Küçük Ağa dizisi ile çok tanınan bir sima oldu.

Beyazperde ile ilk tanışması ise Başar Sabuncu’nun yönettiği ve Müjde Ar ile başrollerini paylaştığı Kaçamak (1987) filmi ile oldu. Bir taraftan tiyatro oyunlarında rol alıp, TRT’de yayınlanan yabancı film ve dizi filmleri için seslendirme yaparken, diğer taraftan Dönemeç (1988), Önce Canan (1988) Son Türbedar (1996), Kerem (1999) gibi TV filmlerinde rol aldı. Ardından oldukça büyük izlenme oranlarına ulaşma başarısı yakalayan Yılan Hikayesi (1999) dizisinde Sinan adında Kral lakaplı önemli bir rol üstlendi.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları

2008- Rita’nın Şarkısı

2004- Müfettiş

2002- Kral Lear

2002- Kadınlar Devleti

1999- Lavanta Çiçekler

1998- Mutlu Son

1997 Göğe Açılan Pencere

1995- Maymun Davası

1995- Kuvayi Milliye

1993- Yılın Kadını

1991- İkinci Bölüm

1990- Fil Adam

1989- Cumhuriyet Kızı

1987- Yedi Kocalı Hürmüz

1986- Kim Korkar Hain Kurttan

1985- Fizikçiler

1985- Düşüş

1984- Osmancık

1983- Kara Ağaçlar Altında

1982- Görüşme-Kutlama-Çağrı

1980- Ben Kimim

1979- Hürrem Sultan

1979- Özgürlüğün Bedeli

1978- Güneşin Çocukları

1978- Genç Werther’in Yeni Acıları

1977- Sırça Kümes

1977- Yelpaze

1976- İnsandan Kaçan

1976- Emin Diye Biri

1975- Küçük Esma Sultan

1973- Andorra

1972- Fatih

1971- Beket

1971- Romeo ve Juliet

1970- IV. Murat

1967- Bir Bardak Su

1963- Hep Vatan İçin

Rol Aldığı Sinema Filmleri



2017- Ayla

2017- Babam

2011- Dedemin İnsanları

2010- Av Mevsimi

2010- Dersimiz: Atatürk

2007- Ulak

2006- İlk Aşk

2005- Babam ve Oğlum

2004- Anlat İstanbul

2003- Karşılaşma

1996 -Son Türbedar

1988- Kaçamak

1984- Yavrularım

Rol Aldığı TV Yapımları

2022- Yalı Çapkını

2018- Mehmed: Bir Cihan Fatihi

2016- 2017 İçerde

2012- 2015 Karadayı

2011- 2012 Bir Çocuk Sevdim

2010- Deli Saraylı

2007-2009- Asi

2006- Anadolu Kaplanı

2006- Rüya Gibi

2006- Kabuslar Evi: Hayal-i Cihan

2005- Ödünç Hayat

2004- Şeytan Ayrıntıda Gizlidir

2003- Çaylak

2003-2005- Bir İstanbul Masalı

2000- Tutku Çemberi

2000- Üzgünüm Leyla

1999- Kerem

1999- 2002 Yılan Hikayesi

1990- Türk Vakıf Medeniyeti

1988- Ölümünün 400. Yılında Mimar Sinan

1988- Dönemeç

1988- Önce Canan

1984- Küçük Ağa

1977- Sırça Kümes

Kısa Film

2006- Örümcek

Reklam Filmleri

2018- Anadolubank

2017- Filli Boya

2014- YDA Ankara Park Avenue

2012- Nestlé Çikolata

Ödüller

2011- 4. Yeşilçam Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Av Mevsimi

2010- 10. Lions Tiyatro Ödülleri’Sürekli Mükemmeliyet’ Özel Ödülü

2009- 2. Yeşilçam Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ulak

2008- 3. İsmail Dümbüllü Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ulak

2006- ÇASOD Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Babam ve Oğlum

2005- 38. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri

2004- Sadri Alışık Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Karşılaşma

2003- 15. Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu

1999- Ankara Sanat Kurumu Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Mutlu Son

1987- Ankara Sanat Kurumu Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Kim Korkar Hain Kurttan

1987 -Kültür Bakanlığı Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Kim Korkar Hain Kurttan

1978- Ankara Sanat Kurumu Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Genç Werther’in Acıları

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