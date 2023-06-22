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Yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Çetin Ali Dönmez kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı olarak atanan Çetin Ali Dönmez kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor. Diğer atanan bakan yardımcıları listesine şuradan bakabilirsiniz: Yeni Bakan Yardımcısı Listeleri

Kısaca Çetin Ali Dönmez biyografisi ve iş hayatından bahsedelim:

Çetin Ali Dönmez kaç yaşında nereli?

Yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Çetin Ali Dönmez kaç yaşında, nereli diye çok merak ediliyor. Çetin Ali Dönmez, 1967 yılında İstanbul'da doğdu. Dönmez, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Çetin Ali Dönmez kaç yaşında?

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Çetin Ali Dönmez 56 yaşındadır.Dönmez, 1967 yılında İstanbul'da doğdu.

Çetin Ali Dönmez nereli?

Yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Dönmez, İstanbul'da doğdu.

Çetin Ali Dönmez ne mezunu?

Çetin Dönmez, İstanbul Pertevniyal Lisesi mezunudur. Ardından 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde lisans öğrenimini tamamlayan Dönmez, 1992 yılında aynı üniversitenin İşletme bölümünden yüksek lisans derecesi, 2006 yılında ise doktora derecesi aldı.

Çetin Ali Dönmez biyografisi ve çalıştığı yerler

1990 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak görev yapan Dönmez, hisse senedi alım satım işlemlerinin elektronik sisteme geçiş aşamasında tüm süreçlerde aktif olarak çalıştı.

Borsa İstanbul teknolojik dönüşüm projesi başta olmak üzere birçok projede iş analistliği, sistem tasarımcılığı, ekip yöneticiliği yaptı. Borsa'daki görevine piyasa danışmanlığı için kısa bir süre ara verdikten sonra Takasbank'ta yeni bir piyasanın kuruluş çalışmalarında analist ekip yöneticiliği yaptı. Takasbank'taki görevinin ardından tekrar Borsa'ya döndü. Çetin Ali Dönmez 2001 yılında Türkiye tarihinde ilk defa vadeli işlem ve opsiyon piyasasının açıldığı dönemde teknoloji projesi ekip lideri ve aynı zamanda piyasa operasyonlarından sorumlu müdür olarak görev yaptı.

Teknik çalışmalar dışında piyasa düzenlemeleri ve piyasa profesyonellerinin eğitimi konularında aktif görev alan Çetin Ali Dönmez türev piyasalar yöneticiliğinin ardından İMKB Risk Yönetim Müdürlüğünün kuruluşunda görev aldı, risk yönetim müdürü olarak 2006-2008 yılları arasında görev yaptı.

Dönmez, 2008 yılının Nisan ayında Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı ve 2012 yılının Kasım ayına kadar görevini sürdürdü. Para ve sermaye piyasaları enstrümanlarını konu alan çeşitli makaleleri yayınlanmış, ayrıca muhtelif üniversitelerde ders ve seminerler vermiştir. Çetin Ali Dönmez, 2013-2016 yılları arasında Borsa İstanbul'da Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Borsa İstanbul'daki görevinin ardından bir süre yönetim danışmanlığı yapan Dönmez, Nisan 2017- Temmuz 2018 tarihleri arasında İbn Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 31.7.2018 tarihli ve 30495 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Çetin Ali Dönmez Sosyal Medya Hesapları

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