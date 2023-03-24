Malzemeler:

1 su bardağı çeşitli baklagiller (nohut, kuru fasulye, mercimek gibi)

1 adet büyük boy soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

6 su bardağı su

Limon dilimleri ve maydanoz yaprakları (servis için)

Yapılışı:

Baklagilleri akşamdan suya koyup ıslatın. Ertesi gün tencereye alın ve üzerine 6 su bardağı su ilave ederek kısık ateşte pişmeye bırakın. Soğanı soyup küçük küpler halinde doğrayın. Tereyağı ile birlikte tavada kavurun. Unu ilave edip birkaç dakika daha kavurmaya devam edin. Salçayı da ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Tavada hazırladığınız sosu pişen baklagillerin içine ilave edin ve karıştırın. Baharatları da ekleyip karıştırın ve kısık ateşte 10-15 dakika daha pişirin. Servis yaparken limon dilimleri ve maydanoz yaprakları ile süsleyebilirsiniz.

Çeşmi nigar çorbası, sıcak olarak servis edilir ve yanında taze ekmek veya pide ile birlikte servis edilebilir. Afiyet olsun!