Malzemeler:
- 1 su bardağı çeşitli baklagiller (nohut, kuru fasulye, mercimek gibi)
- 1 adet büyük boy soğan
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 6 su bardağı su
- Limon dilimleri ve maydanoz yaprakları (servis için)
Yapılışı:
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Baklagilleri akşamdan suya koyup ıslatın. Ertesi gün tencereye alın ve üzerine 6 su bardağı su ilave ederek kısık ateşte pişmeye bırakın.
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Soğanı soyup küçük küpler halinde doğrayın. Tereyağı ile birlikte tavada kavurun.
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Unu ilave edip birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.
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Salçayı da ekleyip birkaç dakika daha kavurun.
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Tavada hazırladığınız sosu pişen baklagillerin içine ilave edin ve karıştırın.
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Baharatları da ekleyip karıştırın ve kısık ateşte 10-15 dakika daha pişirin.
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Servis yaparken limon dilimleri ve maydanoz yaprakları ile süsleyebilirsiniz.
Çeşmi nigar çorbası, sıcak olarak servis edilir ve yanında taze ekmek veya pide ile birlikte servis edilebilir. Afiyet olsun!