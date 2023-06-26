Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil beldelerinde fiyatlar da gündemdeki yerini koruyor. İzmir'in Çeşme ilçesinde bir tuvaletin ücreti sosyal medyada büyük tartışma yarattı. "Fake müşteri", şezlong parası, lüks plajlardaki yeme-içme fiyatları gibi konular derken, son olarak Çeşme'deki bir tuvaletin ücreti sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil beldelerinde fiyatlar da gündemdeki yerini koruyor. İzmir'in Çeşme ilçesinde bir tuvaletin ücreti sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

"Fake müşteri", şezlong parası, lüks plajlardaki yeme-içme fiyatları gibi konular derken, son olarak Çeşme'deki bir tuvaletin ücreti sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı fotoğrafa göre, Çeşme'deki bir tuvaletin ücreti 50 TL.

Kullanıcı, paylaşımına "Az önce çektim, konum Çeşme" notunu düşerek, fotoğrafın güncellik ve geçerliliğini vurguladı. Bu paylaşım, sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepki topladı.

Daha önce de ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, Çeşme'de "fake müşteri" ilanı paylaşarak bölgedeki aşırı fiyat artışlarına dikkat çekmişti. Bodrum'da ise bazı plajlarda şezlong kirasının 26 bin TL'yi bulduğu haberleri, fiyatların yüksekliği nedeniyle gündem olmuştu.

Bu tür aşırı fiyat artışlarının tatil beldelerindeki hizmet kalitesi ve ziyaretçi memnuniyeti üzerindeki olası etkileri konusunda endişeler artmaktadır. Fiyatlandırmaların müşteri dostu bir biçimde düzenlenmesi ve denetlenmesi gerekliliği bir kez daha gündeme gelmiştir.