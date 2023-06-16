Çeşme Ücretsiz Plaj Yerleri 2023 Çeşme, Türkiye'nin en gözde tatil bölgelerinden biri olarak doğal güzellikleri ve muhteşem plajlarıyla ünlüdür. İnce kumlu sahilleri, turkuaz renkteki denizi ve güneşlenmek için ideal atmosferiyle tatilcilerin ilgisini çekmektedir. Ve şimdi heyecan verici bir haber! 2023 yılında Çeşme'de keşfedilmeyi bekleyen ücretsiz plajlar mevcut. Sizin için, Çeşme'deki ücretsiz plaj yerlerini derledik. İşte detaylar!

Ilıca Plajı

Çeşme Belediyesi, geçtiğimiz yıl başlattığı ücretsiz şezlong+şemsiye hizmetini 2019 sezonuyla birlikte Ilıca Plajı'nda sürdürmeye devam ediyor. Çeşme'nin en popüler plajlarından biri olan Ilıca Plajı, Çeşme merkeze 2 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve otellere ait olmasına rağmen halkın da kullanımına açık bir plajdır.

Ilıca Plajı, havlunuzu alıp serme imkanı sunan nadir halk plajlarından biridir. Çeşme'nin en popüler plajlarından olan Ilıca Plajı, özellikle hafta sonları ve Ağustos ayı boyunca yoğun ilgi görmektedir.

Çeşme Belediyesi'nin Ilıca Plajı'nda sağladığı ücretsiz hizmet, plajın daha geniş bir kesime hitap etmesini ve ziyaretçilerin konforunu arttırmasını hedeflemektedir. Bu sayede, ziyaretçiler plaja gelirken kendi şezlong ve şemsiyelerini taşıma zorunluluğundan kurtulacaklar ve plajın keyfini ücretsiz olarak çıkarabilecekler.

Ilıca Plajı'nın ücretsiz hizmet sunan bir halk plajı olması, Çeşme'de tatil yapacak olan yerli ve yabancı turistler için cazip bir seçenek haline gelmektedir. Plajın güzelliği ve konumunun yanı sıra ücretsiz hizmet sunması, Ilıca Plajı'nı tercih eden ziyaretçiler için ek bir avantaj sağlamaktadır.

Ilıca Plajı'ndaki ücretsiz hizmet, Çeşme Belediyesi'nin plajların erişilebilirliğini ve kalitesini arttırmaya yönelik atılımlarından sadece biri olarak değerlendirilmektedir. Bu tür hizmetler, Çeşme'nin turistik potansiyelini daha da güçlendirerek tatilciler için unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır.

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Çeşme Merkez Tekke Plajı



Çeşme'nin merkeze en yakın halk plajlarından biri olan Tekke Plajı, Çeşme Marina'nın devamında, sahilin sonunda konumlanmıştır. Bu ücretsiz plaj, sığ koyda yer almaktadır ve halkın kullanımına açıktır.

Tekke Plajı, rüzgarın hafifçe esmesiyle bilinen bir bölgede bulunması sebebiyle dalgasız deniziyle dinlenmek ve yüzmenin keyfini çıkarmak için ideal bir seçenektir. Plaj, Çeşme merkeze yakınlığı sayesinde tercih edilebilirliği yüksektir.

Plajın girişinde taşlık bir alan bulunmasına rağmen, plajın ilerleyen kısmı yumuşak kumlara sahiptir. Tekke Plajı aynı zamanda muhteşem Sakız Adası manzarasına da sahiptir, bu da ziyaretçilere görsel bir zevk sunmaktadır.

Çeşme merkeze yakın olması ve ücretsiz olması nedeniyle Tekke Plajı, yerli ve yabancı turistler arasında popüler bir tercih haline gelmiştir. Tatilciler, plajın keyfini çıkarmak için kolayca erişebilecekleri bir noktada dinlenme ve serinleme fırsatı bulmaktadır.

Tekke Plajı, Çeşme'nin güzelliklerinden sadece biridir ve Çeşme'nin turistik cazibesini arttıran plajlardan biri olarak bilinmektedir. Ziyaretçilere doğal güzellikleriyle unutulmaz anlar sunan Tekke Plajı, tatilciler için mükemmel bir deneyim sağlamaktadır.

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Çeşme Pırlanta Plajı



Çeşme'de, Çiftlikköy'de yer alan Pırlanta Koyu, Çeşme Marina'dan Altınkum'a giderken hemen sağ tarafta bulunmaktadır. Bu plaj, rüzgarlı olması sebebiyle dalgalı bir yapıya sahiptir ve Kitesurf yapmak isteyenler için uygun bir seçenektir. Ayrıca kamp yapmak isteyenler için de elverişli bir plajdır.

Pırlanta Plajı, halkın kullanımına açık bir plajdır ve denizin birkaç tonunu görebilme imkanı sunmaktadır. Plajda uygun fiyatlarla şezlong hizmeti veren işletmeler bulunabileceği gibi, ziyaretçiler kendi şemsiyelerini ve şezlonglarını da getirebilirler. Erken saatlerde plaja gelerek ağaçların gölgesinde yer bulmak mümkündür. Ayrıca konaklama yapmak isteyenler çadırlarını kurabilirler.

Pırlanta Plajı, özellikle Kitesurf tutkunları ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için çekici bir plajdır. Dalgalı denizi ve rüzgarlı havası, Kitesurf sporu için ideal koşullar sunmaktadır. Ayrıca plajın halka açık olması ve kamp yapma imkanı sunması da ziyaretçiler için avantaj sağlamaktadır.

Çeşme'nin güzelliklerinden biri olan Pırlanta Plajı, farklı aktivitelere ilgi duyan tatilciler için cazip bir seçenek olabilir. Plajın doğal güzelliği ve elverişli koşulları, ziyaretçilere unutulmaz deneyimler yaşatmaktadır.

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Kleopatra Koyu / Güvercinlik Koyu



Çeşme'nin en güzel koylarından biri olan Güvercinlik Koyu, diğer adıyla Kleopatra Koyu, masmavi denizi ve etrafını saran kayalıklarıyla gerçek bir gizli cennet gibidir.

Bu koya ulaşmak için araçla belirli bir mesafeye kadar gidip ardından biraz yürüyüş yapmak gerekmektedir. Karavan turizmi için uygun değildir ve işletme bulunmamaktadır. Bu nedenle, çadır kurmak isteyenler için ideal bir yerdir ancak kendi yiyecek ve içeceğinizi yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

Kleopatra Koyu'na Setur sitesi üzerinden geçerek ulaşmak mümkündür. Bu koyu tercih edenler genellikle sessizlik ve sakinlik arayan kişilerdir. Bu sebeple, ziyaretçilere yiyecek ve içecek almayı unutmamaları önerilir.

Çeşme'deki Kleopatra Koyu veya Güvercinlik Koyu, doğal güzelliği ve huzur veren atmosferiyle tatilciler için özel bir noktadır. Plajın masmavi denizi ve çevresindeki kayalıklar, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunmaktadır.

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Kocakarı Plajı Dalyanköy



Çeşme'nin Dalyanköy bölgesinde yer alan Kocakarı Plajı, soğuk suyu sevenler için alternatif bir halk plajıdır.

Havlunuzu ve yiyeceklerinizi alarak keyifli bir zaman geçirebileceğiniz yerlerden biri olan Kocakarı Plajı, Çeşme'nin eşsiz güzelliklerine ev sahipliği yapmaktadır.

Diğer plajlardan farklı olarak, Kocakarı Plajı derin ve soğuk denize sahiptir. İlk adımda taşlık bir zeminle karşılaşsanız da daha sonra ince kumlara adım atarsınız.

Kocakarı Plajı, serinletici suları ve doğal atmosferiyle ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunar. Bu plajı tercih edenler, serin sularında yüzmenin ve güneşin keyfini çıkarmanın yanı sıra doğal güzelliğin tadını çıkarabilirler.

Çeşme'nin diğer plajlarından farklı olan Kocakarı Plajı, farklı bir deniz deneyimi arayanlar için ideal bir seçenektir. Serin ve temiz sularıyla bilinen bu plaj, huzur dolu bir atmosfer sunarak ziyaretçilerine rahatlama imkanı sağlar.

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Alaçatı Delikli Koy

Alaçatı ile Ovacık arasında bulunan bu gizli cennet olan "Delikli Koy", bembeyaz kumu ve kayalıklarıyla muhteşem bir manzaraya sahip masmavi denizle büyüleyici bir etki yaratıyor. Adını, doğal olaylar sonucunda oluşan iki kayalığın delik şeklinde mağara oluşturmasından almaktadır. Herhangi bir işletmesi bulunmayan bu plaja gitmeden önce içeceklerinizi, sandalyelerinizi ve şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın. Burada müzik yok, gürültü yok. Sessizlik ve huzur içinde dinlenmek, uzanmak, güneşlenmek ve denize girmek için ideal bir yerdir.

Alaçatı Delikli Koy, henüz keşfedilmemiş doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine sakinlik ve huzur sunan özel bir mekandır. Eşsiz manzarası ve sessiz atmosferiyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmaktadır.

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Alaçatı Halk Plajı

Alaçatı Halk Plajı, Çeşme'nin kalabalık ve yoğun ortamından uzaklaşmak isteyenlerin sakinlik aradığı ve yavaş yavaş keşfettiği plajlardan biridir.

Bu plajın denizi cam gibi berrak olup balıkları gözlerinizle görebilirsiniz. Çakıl taşlarıyla başlayan plaj, beyaz kumla devam eder ve buz gibi suyunda serinleyebilirsiniz.

Alaçatı Halk Plajı'na giderken market veya benzeri yerlerin yakınında bulunmadığını unutmayın, bu yüzden hazırlıklı gitmeniz önemlidir. Ayrıca henüz işletmesi bulunmamaktadır.

Alaçatı Halk Plajı, keşfedilmeyi bekleyen bir yer olup sakinlik ve huzur arayanların tercih ettiği bir noktadır. Burada doğal güzelliklerle çevrili bir plaj deneyimi yaşayabilir ve Çeşme'nin yoğun kalabalığından uzaklaşarak keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

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Çeşme Boyalık Plajı

Çeşme'nin kuzeyinde, Ilıca ile Çeşme merkezi arasında konumlanan Boyalık Plajı, yaklaşık 4 km uzunluğuyla Ilıca plajına benzer kumsalıyla dikkat çeken bir plajdır. Bu plaj, zaman zaman dalgalı olmasına rağmen ince kumlu ve turkuaz mavisi deniziyle büyüleyici bir atmosfere sahiptir. Ayrıca denizin giderek derinleşmemesi de dikkate değer bir özelliktir.

Boyalık Plajı, poyraz rüzgarına karşı hakim olan bir konuma sahiptir. Bu sayede, ziyaretçilerin enerjik ve canlı kalması sağlanmaktadır.

Çeşme Boyalık Plajı, doğal güzelliği ve etkileyici deniziyle öne çıkan bir plajdır. Turkuaz mavisi suları ve uzun kumsalı, ziyaretçilere güzel bir plaj deneyimi sunmaktadır. Plajın geniş alanı, ziyaretçilere rahat bir şekilde güneşlenme ve denize girebilme imkanı sağlamaktadır.

Çeşme'nin turistik cazibesine katkıda bulunan Boyalık Plajı, yerli ve yabancı turistler için popüler bir tercih haline gelmiştir. Sıcak yaz günlerinde serinlemek ve güneşin keyfini çıkarmak için ideal bir noktadır.

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Alaçatı Çark Plajı

Alaçatı Çark Plajı, gün boyu esen rüzgarı ve buz gibi soğuk deniziyle serinlemenize olanak sağlayan bir plajdır. Halka açık olması ve sakin bir atmosfere sahip olması nedeniyle dinlenme imkanı sunmaktadır.

Bu plaj, çevresindeki koylarda sörf yapanları izleme fırsatı sunmanın yanı sıra güneşin ve denizin keyfini çıkarma imkanı da sağlamaktadır. Ayrıca isterseniz siz de sörf yapabilir ve bu heyecan verici sporu deneyimleyebilirsiniz.

Alaçatı Çark Plajı, rüzgarlı ve serinlemek isteyenler için ideal bir seçenektir. Buz gibi denizi ve güzel plaj alanıyla tatilcilerin beğenisini kazanmaktadır. Plajın sakin atmosferi, dinlenmek ve doğanın tadını çıkarmak isteyenler için mükemmel bir ortam sunmaktadır.

Alaçatı Çark Plajı, ziyaretçilerine serinleme, dinlenme ve su sporlarıyla keyifli vakit geçirme imkanı sunan özel bir plajdır. Burada hem doğal güzelliklerin tadını çıkarabilir hem de rüzgarın keyfini sürerek enerjinizi yenileyebilirsiniz.

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Çeşme Şifne / Paşalimanı Koyu

Çeşme'nin Ilıca merkezine yaklaşık 5 km uzaklıkta, Şifne mevkisinde bulunan Paşa Limanı, ulaşımı Ilıca'dan sağlanan bir koydur. Bu koy, turistik tesislerin, kamp alanlarının ve toplu yazlık konutların bulunduğu bir bölgedir. Henüz bir işletme açılmamış olduğu için halk plajı olarak hizmet vermektedir. Ancak, sakinlik arayanlar için özellikle tercih edilebilir bir yerdir.

Çeşme Şifne / Paşalimanı Koyu, doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir noktadır. Turistik tesislerin ve konutların çevresinde yer alan bu koy, ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunar. Koyun halk plajı olarak geçmesi, doğal ve sakin bir ortamda denizin keyfini çıkarmak isteyenlere güzel bir seçenek sunmaktadır.

Paşa Limanı koyu, sessizlik ve huzur arayanlar için ideal bir kaçış noktasıdır. Doğal güzellikleri ve sahip olduğu sakin atmosferiyle ziyaretçilere huzurlu bir plaj deneyimi yaşatır. Burada doğanın tadını çıkarabilir, denize girebilir ve keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Çeşme Şifne / Paşalimanı Koyu, turistik mekanlardan uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenler için cazip bir seçenektir. Sakinliği ve doğal güzellikleriyle huzurlu bir plaj deneyimi sunmaktadır.

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