Cerrahpaşa Üniversitesi, tıp alanında Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından biridir. Sağlık alanında yüksek standartlara sahip olan üniversite, öğrencilere geniş bir bölüm ve program yelpazesi sunmaktadır. Özellikle tıp fakültesiyle tanınan Cerrahpaşa Üniversitesi'nin 2022 taban puanı ve tercih edilebilecek bölümleri merak ediliyor.

Cerrahpaşa Üniversitesi, tıp fakültesi dışında diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik, sağlık bilimleri gibi sağlık alanlarında da öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. 2022 yılında Cerrahpaşa Üniversitesi'ni tercih etmek isteyen adaylar için taban puanları büyük önem taşımaktadır. Cerrahpaşa Üniversitesi'nin 2022 taban puanı ve hangi bölümlerde tercih edilebileceği hakkında güncel bilgilere resmi kaynaklardan ulaşmak önemlidir.

Öğrenciler, Cerrahpaşa Üniversitesi'nin sağlık alanındaki farklı bölüm ve programlarında kendilerine uygun olanı seçerek kaliteli bir eğitim alma fırsatı elde edebilirler. Cerrahpaşa Üniversitesi'nin sağlık alanındaki uzman kadrosu, modern tesisleri ve güncel eğitim yöntemleriyle öğrencilere nitelikli bir öğrenme ortamı sunmaktadır.

Cerrahpaşa Üniversitesi'nin 2022 taban puanı ve tercih edilebilecek bölümleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için üniversitenin resmi web sitesini ziyaret etmenizi öneririz. Bu şekilde, geleceğinizi şekillendirecek doğru tercihleri yapmanızda yardımcı olacak bilgilere ulaşabilirsiniz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Türkiye'nin en eski ve köklü yükseköğretim kurumlarından biridir. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan İstanbul Üniversitesi'nin devamı niteliğindedir. 2018 yılında çıkarılan bir kanun hükmünde kararname ile İstanbul Üniversitesi'nden ayrılarak bağımsız bir üniversite haline gelmiştir.

Tarihçe

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın tarihçesi, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan İstanbul Üniversitesi'ne dayanır. 2018 yılında çıkarılan bir kanun hükmünde kararname ile İstanbul Üniversitesi'nden ayrılarak bağımsız bir üniversite haline gelmiştir.

Akademik Birimler

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 15 fakülte, 3 yüksekokul, 3 enstitü ve 1 konservatuvar olmak üzere toplamda 22 akademik birime sahiptir. Bu birimler arasında Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, İletişim Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Bilim ve Teknoloji Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bulunmaktadır.

Kampüsler

Üniversitenin ana kampüsü İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alır. Ayrıca Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beyazıt, Büyükçekmece, Çapa, Cerrahpaşa, Eminönü, Şişli ve Zeytinburnu olmak üzere İstanbul'un çeşitli ilçelerinde de kampüsleri bulunmaktadır.

Öğrenci Yaşamı ve Sosyal Aktiviteler

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, öğrencilerine zengin bir sosyal yaşam ve çeşitli aktiviteler sunar. Üniversite bünyesinde birçok kulüp ve topluluk bulunur. Ayrıca üniversite, öğrencilerine spor, sanat, kültür ve bilim alanlarında birçok etkinlik ve fırsat sunar.

Uluslararası İlişkiler

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, uluslararası alanda birçok işbirliği ve ortaklık kurmuştur. Üniversite, Erasmus+ ve Farabi gibi öğrenci değişim programlarına aktif olarak katılım sağlar. Ayrıca çeşitli ülkelerdeki üniversitelerle çift diploma ve ortak diploma programları yürütür.

Araştırma ve Bilimsel Çalışmalar

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, bilimsel araştırma ve çalışmalar konusunda Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biridir. Üniversite, birçok farklı disiplinde araştırma projeleri yürütür ve bilimsel yayınlar yapar. Ayrıca üniversite, bilim ve teknoloji alanında çeşitli konferanslar, seminerler ve atölye çalışmaları düzenler.

Mezunlar ve İstihdam

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın mezunları, birçok farklı sektörde önemli pozisyonlarda yer alır. Üniversite, mezunlarının iş bulma oranı ve istihdam başarısı konusunda yüksek bir başarı oranına sahiptir. Ayrıca üniversite, öğrencilerine kariyer danışmanlığı hizmeti sunar ve mezuniyet sonrası kariyer planlamalarına yardımcı olur.

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont./Yer Taban Puanı Başarı Sırası İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Tıp (İngilizce) SAY 60/62 542,36 716 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Tıp SAY 260/267 532,19 2.559 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 90/93 495,8 20.267 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Diş Hekimliği (İngilizce) SAY 60/62 489,61 24.579 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Eczacılık (İngilizce) SAY 40/41 465,79 43.197 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Endüstri Mühendisliği SAY 70/72 461,95 46.297 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80/82 451,94 54.911 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 60/62 447,73 9.951 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Hemşirelik (İngilizce) SAY 30/31 436,75 68.534 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 80/82 436,4 68.881

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Veterinerlik SAY 120/123 434,09 70.985 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60/62 423,77 81.011 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 420,99 9.488 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Kimya Mühendisliği SAY 70/72 420,77 83.959 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 408,6 16.107 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Hemşirelik SAY 210/216 407,24 98.136 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 55/57 399,22 23.328 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 70/72 398,91 107.319 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY 70/72 394,02 112.984 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) DİL 20/21 390,69 27.106

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont./Yer Taban Puanı Başarı Sırası İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Tıp (İngilizce) SAY 60/62 542,36 716 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Tıp SAY 260/267 532,19 2.559 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 90/93 495,8 20.267 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Diş Hekimliği (İngilizce) SAY 60/62 489,61 24.579 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Eczacılık (İngilizce) SAY 40/41 465,79 43.197 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Endüstri Mühendisliği SAY 70/72 461,95 46.297 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80/82 451,94 54.911 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 60/62 447,73 9.951 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Hemşirelik (İngilizce) SAY 30/31 436,75 68.534 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 80/82 436,4 68.881 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Veterinerlik SAY 120/123 434,09 70.985 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60/62 423,77 81.011 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 420,99 9.488 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Kimya Mühendisliği SAY 70/72 420,77 83.959 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 408,6 16.107 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Hemşirelik SAY 210/216 407,24 98.136 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 55/57 399,22 23.328 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 70/72 398,91 107.319 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY 70/72 394,02 112.984 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) DİL 20/21 390,69 27.106 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 384,32 87.978 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Almanca Öğretmenliği (Almanca) DİL 50/52 381,38 30.505 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 55/57 380,61 96.000 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 70/72 371,22 142.372 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60/62 371,13 60.870 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 80/82 362,62 155.095 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 30/31 358,04 162.270 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Kimya SAY 70/72 348,64 178.324 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Ebelik SAY 90/93 342,89 188.995 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60/62 330,47 214.327 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Odyoloji SAY 60/62 328,61 218.446

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont./Yer Taban Puanı Başarı Sırası İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Çevre Mühendisliği SAY 70/72 322,99 231.329 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Sağlık Yönetimi EA 70/72 322,08 285.291 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Sosyal Hizmet EA 70/72 318,06 305.099 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 30/31 317,85 243.850 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 70/72 305,14 278.254 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Spor Yöneticiliği EA 44/46 303,87 384.934 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Maden Mühendisliği SAY 40/26 299,16 296.156 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Jeoloji Mühendisliği SAY 30/15 298,42 298.456 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Jeofizik Mühendisliği SAY 20/6 298,17 299.297 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Orman Mühendisliği SAY 80/82 291,56 321.037 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 70/72 280,54 361.695

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont./Yer Taban Puanı Başarı Sırası İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Gerontoloji SAY 70/72 246,04 549.738 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Orman Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 2/2 200,18 1.064.670 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Gerontoloji (KKTC Uyruklu) SAY 1/— — — İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Jeofizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 2/— — — İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Jeoloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— — — İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 391,13 215.062 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Uçak Teknolojisi TYT 50/52 370,68 292.083 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Grafik Tasarımı TYT 60/62 348,85 401.511 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 343,68 432.632 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70/72 342,66 438.999

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont./Yer Taban Puanı Başarı Sırası İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 339,65 458.417 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Diş Protez Teknolojisi TYT 70/72 337,56 472.528 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 60/62 334,64 492.707 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Makine TYT 60/62 334,09 496.590 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Elektrik TYT 60/62 329,46 530.327 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 324,32 570.489 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Radyoterapi TYT 70/72 323,15 579.924 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Otomotiv Teknolojisi TYT 60/62 321,13 596.702 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Elektronik Teknolojisi TYT 60/62 319,69 609.009 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 50/52 318,77 617.013 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Dış Ticaret TYT 65/67 317,85 624.968 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Gıda Teknolojisi TYT 50/52 317,53 627.868 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 50/52 317,01 632.662 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 60/62 314,46 655.815 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Nükleer Tıp Teknikleri TYT 50/52 313,12 668.273

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont./Yer Taban Puanı Başarı Sırası İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 60/62 309,63 701.193 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) İşletme Yönetimi TYT 65/67 308,6 711.258 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 70/72 307,73 719.939 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 65/67 306,91 728.123 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 65/67 306,21 735.265 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 100/103 305,62 741.268 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT 65/67 304,87 749.136 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Pazarlama TYT 65/67 298,24 819.805 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 65/67 295,76 847.430 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Su Altı Teknolojisi TYT 30/31 294,82 858.129 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Mobilya ve Dekorasyon TYT 40/41 293,01 879.028 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 30/31 292,65 883.295 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 50/52 291,12 901.473 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Seramik ve Cam Tasarımı TYT 60/62 290,27 911.689 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Özel Güvenlik ve Koruma TYT 30/31 289,37 922.484 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Emlak Yönetimi TYT 65/67 288,45 933.713 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 60/62 286,46 958.233 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Polimer Teknolojisi TYT 50/52 284,42 984.016 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) Ayakkabı Tasarım ve Üretimi TYT 50/52 284,35 985.065