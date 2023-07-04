Cerrahpaşa Üniversitesi, tıp alanında Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından biridir. Sağlık alanında yüksek standartlara sahip olan üniversite, öğrencilere geniş bir bölüm ve program yelpazesi sunmaktadır. Özellikle tıp fakültesiyle tanınan Cerrahpaşa Üniversitesi'nin 2022 taban puanı ve tercih edilebilecek bölümleri merak ediliyor.
Cerrahpaşa Üniversitesi, tıp fakültesi dışında diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik, sağlık bilimleri gibi sağlık alanlarında da öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. 2022 yılında Cerrahpaşa Üniversitesi'ni tercih etmek isteyen adaylar için taban puanları büyük önem taşımaktadır. Cerrahpaşa Üniversitesi'nin 2022 taban puanı ve hangi bölümlerde tercih edilebileceği hakkında güncel bilgilere resmi kaynaklardan ulaşmak önemlidir.
Öğrenciler, Cerrahpaşa Üniversitesi'nin sağlık alanındaki farklı bölüm ve programlarında kendilerine uygun olanı seçerek kaliteli bir eğitim alma fırsatı elde edebilirler. Cerrahpaşa Üniversitesi'nin sağlık alanındaki uzman kadrosu, modern tesisleri ve güncel eğitim yöntemleriyle öğrencilere nitelikli bir öğrenme ortamı sunmaktadır.
Cerrahpaşa Üniversitesi'nin 2022 taban puanı ve tercih edilebilecek bölümleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için üniversitenin resmi web sitesini ziyaret etmenizi öneririz. Bu şekilde, geleceğinizi şekillendirecek doğru tercihleri yapmanızda yardımcı olacak bilgilere ulaşabilirsiniz.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Türkiye'nin en eski ve köklü yükseköğretim kurumlarından biridir. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan İstanbul Üniversitesi'nin devamı niteliğindedir. 2018 yılında çıkarılan bir kanun hükmünde kararname ile İstanbul Üniversitesi'nden ayrılarak bağımsız bir üniversite haline gelmiştir.
Tarihçe
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın tarihçesi, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan İstanbul Üniversitesi'ne dayanır. 2018 yılında çıkarılan bir kanun hükmünde kararname ile İstanbul Üniversitesi'nden ayrılarak bağımsız bir üniversite haline gelmiştir.
Akademik Birimler
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 15 fakülte, 3 yüksekokul, 3 enstitü ve 1 konservatuvar olmak üzere toplamda 22 akademik birime sahiptir. Bu birimler arasında Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, İletişim Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Bilim ve Teknoloji Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bulunmaktadır.
Kampüsler
Üniversitenin ana kampüsü İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alır. Ayrıca Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beyazıt, Büyükçekmece, Çapa, Cerrahpaşa, Eminönü, Şişli ve Zeytinburnu olmak üzere İstanbul'un çeşitli ilçelerinde de kampüsleri bulunmaktadır.
Öğrenci Yaşamı ve Sosyal Aktiviteler
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, öğrencilerine zengin bir sosyal yaşam ve çeşitli aktiviteler sunar. Üniversite bünyesinde birçok kulüp ve topluluk bulunur. Ayrıca üniversite, öğrencilerine spor, sanat, kültür ve bilim alanlarında birçok etkinlik ve fırsat sunar.
Uluslararası İlişkiler
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, uluslararası alanda birçok işbirliği ve ortaklık kurmuştur. Üniversite, Erasmus+ ve Farabi gibi öğrenci değişim programlarına aktif olarak katılım sağlar. Ayrıca çeşitli ülkelerdeki üniversitelerle çift diploma ve ortak diploma programları yürütür.
Araştırma ve Bilimsel Çalışmalar
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, bilimsel araştırma ve çalışmalar konusunda Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biridir. Üniversite, birçok farklı disiplinde araştırma projeleri yürütür ve bilimsel yayınlar yapar. Ayrıca üniversite, bilim ve teknoloji alanında çeşitli konferanslar, seminerler ve atölye çalışmaları düzenler.
Mezunlar ve İstihdam
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın mezunları, birçok farklı sektörde önemli pozisyonlarda yer alır. Üniversite, mezunlarının iş bulma oranı ve istihdam başarısı konusunda yüksek bir başarı oranına sahiptir. Ayrıca üniversite, öğrencilerine kariyer danışmanlığı hizmeti sunar ve mezuniyet sonrası kariyer planlamalarına yardımcı olur.
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont./Yer
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Tıp (İngilizce)
|SAY
|60/62
|542,36
|716
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Tıp
|SAY
|260/267
|532,19
|2.559
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|90/93
|495,8
|20.267
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Diş Hekimliği (İngilizce)
|SAY
|60/62
|489,61
|24.579
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Eczacılık (İngilizce)
|SAY
|40/41
|465,79
|43.197
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|70/72
|461,95
|46.297
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|80/82
|451,94
|54.911
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
|DİL
|60/62
|447,73
|9.951
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Hemşirelik (İngilizce)
|SAY
|30/31
|436,75
|68.534
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|80/82
|436,4
|68.881
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|120/123
|434,09
|70.985
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|60/62
|423,77
|81.011
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60/62
|420,99
|9.488
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|70/72
|420,77
|83.959
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60/62
|408,6
|16.107
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Hemşirelik
|SAY
|210/216
|407,24
|98.136
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|55/57
|399,22
|23.328
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|SAY
|70/72
|398,91
|107.319
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
|SAY
|70/72
|394,02
|112.984
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği (Fransızca)
|DİL
|20/21
|390,69
|27.106
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont./Yer
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Tıp (İngilizce)
|SAY
|60/62
|542,36
|716
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Tıp
|SAY
|260/267
|532,19
|2.559
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|90/93
|495,8
|20.267
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Diş Hekimliği (İngilizce)
|SAY
|60/62
|489,61
|24.579
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Eczacılık (İngilizce)
|SAY
|40/41
|465,79
|43.197
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|70/72
|461,95
|46.297
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|80/82
|451,94
|54.911
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
|DİL
|60/62
|447,73
|9.951
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Hemşirelik (İngilizce)
|SAY
|30/31
|436,75
|68.534
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|80/82
|436,4
|68.881
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|120/123
|434,09
|70.985
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|60/62
|423,77
|81.011
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60/62
|420,99
|9.488
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|70/72
|420,77
|83.959
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60/62
|408,6
|16.107
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Hemşirelik
|SAY
|210/216
|407,24
|98.136
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|55/57
|399,22
|23.328
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|SAY
|70/72
|398,91
|107.319
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
|SAY
|70/72
|394,02
|112.984
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği (Fransızca)
|DİL
|20/21
|390,69
|27.106
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70/72
|384,32
|87.978
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği (Almanca)
|DİL
|50/52
|381,38
|30.505
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|55/57
|380,61
|96.000
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|SAY
|70/72
|371,22
|142.372
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|60/62
|371,13
|60.870
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|80/82
|362,62
|155.095
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Çevre Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|30/31
|358,04
|162.270
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Kimya
|SAY
|70/72
|348,64
|178.324
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Ebelik
|SAY
|90/93
|342,89
|188.995
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|60/62
|330,47
|214.327
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Odyoloji
|SAY
|60/62
|328,61
|218.446
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont./Yer
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|SAY
|70/72
|322,99
|231.329
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Sağlık Yönetimi
|EA
|70/72
|322,08
|285.291
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Sosyal Hizmet
|EA
|70/72
|318,06
|305.099
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|SAY
|30/31
|317,85
|243.850
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|70/72
|305,14
|278.254
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Spor Yöneticiliği
|EA
|44/46
|303,87
|384.934
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Maden Mühendisliği
|SAY
|40/26
|299,16
|296.156
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Jeoloji Mühendisliği
|SAY
|30/15
|298,42
|298.456
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Jeofizik Mühendisliği
|SAY
|20/6
|298,17
|299.297
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Orman Mühendisliği
|SAY
|80/82
|291,56
|321.037
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Orman Endüstrisi Mühendisliği
|SAY
|70/72
|280,54
|361.695
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont./Yer
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Gerontoloji
|SAY
|70/72
|246,04
|549.738
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Orman Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2/2
|200,18
|1.064.670
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Gerontoloji (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1/—
|—
|—
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Jeofizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|SAY
|2/—
|—
|—
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Jeoloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1/—
|—
|—
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60/62
|391,13
|215.062
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Uçak Teknolojisi
|TYT
|50/52
|370,68
|292.083
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|60/62
|348,85
|401.511
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70/72
|343,68
|432.632
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|70/72
|342,66
|438.999
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont./Yer
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70/72
|339,65
|458.417
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
|TYT
|70/72
|337,56
|472.528
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|TYT
|60/62
|334,64
|492.707
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Makine
|TYT
|60/62
|334,09
|496.590
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|60/62
|329,46
|530.327
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|70/72
|324,32
|570.489
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Radyoterapi
|TYT
|70/72
|323,15
|579.924
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
|TYT
|60/62
|321,13
|596.702
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|60/62
|319,69
|609.009
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Atçılık ve Antrenörlüğü
|TYT
|50/52
|318,77
|617.013
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|65/67
|317,85
|624.968
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|50/52
|317,53
|627.868
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
|TYT
|50/52
|317,01
|632.662
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
|TYT
|60/62
|314,46
|655.815
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Nükleer Tıp Teknikleri
|TYT
|50/52
|313,12
|668.273
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont./Yer
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
|TYT
|60/62
|309,63
|701.193
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|65/67
|308,6
|711.258
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
|TYT
|70/72
|307,73
|719.939
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|65/67
|306,91
|728.123
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|65/67
|306,21
|735.265
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|100/103
|305,62
|741.268
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Teknolojisi
|TYT
|65/67
|304,87
|749.136
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|65/67
|298,24
|819.805
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Basım ve Yayım Teknolojileri
|TYT
|65/67
|295,76
|847.430
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Su Altı Teknolojisi
|TYT
|30/31
|294,82
|858.129
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Mobilya ve Dekorasyon
|TYT
|40/41
|293,01
|879.028
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Avcılık ve Yaban Hayatı
|TYT
|30/31
|292,65
|883.295
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
|TYT
|50/52
|291,12
|901.473
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Seramik ve Cam Tasarımı
|TYT
|60/62
|290,27
|911.689
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
|TYT
|30/31
|289,37
|922.484
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Emlak Yönetimi
|TYT
|65/67
|288,45
|933.713
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
|TYT
|60/62
|286,46
|958.233
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Polimer Teknolojisi
|TYT
|50/52
|284,42
|984.016
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
|TYT
|50/52
|284,35
|985.065
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont./Yer
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Sulama Teknolojisi
|TYT
|40/41
|281,37
|1.023.787
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100/103
|280,91
|1.029.974
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Deri Teknolojisi
|TYT
|40/41
|277,06
|1.082.146
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100/103
|275,62
|1.102.051
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100/103
|274,47
|1.118.266
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100/103
|269,71
|1.187.600
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100/103
|269,67
|1.188.183
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Pazarlama (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100/103
|268,1
|1.211.830
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Emlak Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|100/103
|266,12
|1.242.078
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet)
|Grafik Tasarımı (KKTC Uyruklu)
|TYT
|1/—
|#DEĞER!
|Dolmadı