Çerez (cookie), web sitelerinde dolaşırken bilgilerin, şifrelerin kaydedildiği, o web sitesine tekrar girildiğinde bilgilerinizin hatırlanarak giriş yapıldığı dosyalardır. İnternette gezinirken ziyaret ettiğiniz web sayfaları, bilgisayarınıza ve telefonunuza küçük bilgi dosyaları kaydeder. Bu dosyalar telefon veya bilgisayarınızın hafızasında saklanır. Daha sonra aynı siteleri ziyaret ettiğinizde bu kayıtlı bilgi dosyaları sayesinde siteler sizi tanıyabilir. Bilgileriniz bu dosyalara yazıldığından dolayı tekrar aynı web sayfalarını ziyaret ettiğinizde bilgilerinizi yeniden girmeye gerek duymazsınız. İşte bu kayıtlı bilgi dosyalarına çerez (cookie) denir.

Çerezler Arama Motorlarından Nasıl Silinir?

-Chrome’dan Çerez Nasıl Silinir?

Chrome tarayıcısını açtıktan sonra, tarayıcının sol üst köşesinde yer alan üst üste üç nokta simgesine tıklayın. Buradan ''Ayarlar'' seçin. Karşınıza gelen sayfanın solunda yer alan panelden ''Gizlilik ve güvenlik'' seçin. Buradan da ''Çerezler ve diğer web siteleri'' seçilerek buradan hangi çerezleri kaldıracağınızı veya engelleyeceğinizi seçebilirsiniz. Çerezleri kaldırdığınızda, o web sayfalarındaki kayıtlı bilgilerinizin, şifre ve kullanıcı adı bilgilerinizin de silineceğini unutmayın.

-İnternet Explorer’dan Çerez Nasıl Silinir?

Internet Explorer tarayıcısından ''Araçlar'' sekmesine tıklanır. Buradan ''Çerezleri sil'' tıklayın. Açılan onay penceresinden ''Evet'' butonuna tıklayın. Bu şekilde çerezler silinmiş olacaktır.

-Firefox’dan Çerez Nasıl Silinir?

Firefox tarayıcısından menüye girerek ''Ayarlar'' sekmesini seçin. Daha sonra, solda yer alan panelden ''Güvenlik Paneli'' seçin. Karşınıza gelen sayfada ''Çerezler ve site verileri'' bölümünden ''Verileri temizle...'' düğmesine tıklayarak çerezleri engelleyebilirsiniz.

-Yandex’den Çerez Nasıl Silinir?

“Ayarlar” öğesine tıklayın. Gizlilik bölümüne geçin. “Verileri temizle” satırına tıklayın.

“Web sayfaları verileri”ni işaretleyin. Diğer tüm öğelerin işaretini kaldırın. (yalnızca çerezleri silmek istiyorsanız). “Verileri temizle” satırına tıklayın.Verilerin silinmesini onaylayın.

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