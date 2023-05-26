Teknoloji devi Acer, iki yeni dizüstü bilgisayar modelini tanıttı. "Predator Triton 16" ve "Swift Edge 16" adlarındaki bu dizüstü bilgisayarlar, ultra yüksek performans sunmayı vaat ediyor. Predator Triton 16, özellikle oyuncular için tasarlanırken, Swift Edge 16 AMD tabanlı son teknoloji özelliklere sahip. Bu yeni modeller, önümüzdeki aylarda tüketicilerle buluşacak.

Teknoloji devi Acer, iki yeni dizüstü bilgisayar modelini düzenlediği etkinlikte duyurdu. Tanıtılan dizüstü bilgisayarlar "Predator Triton 16" ve "Swift Edge 16" isimlerini taşıyor ve tüketicilere ultra yüksek performans vaat ediyorlar. Bu yeni modeller, oyunculardan iş insanlarına kadar geniş bir yelpazedeki kullanıcıları hedef alıyor.

Acer'ın özellikle oyuncuları hedefleyen yeni dizüstü bilgisayarı Predator Triton 16, piyasadaki en güncel ve güçlü özelliklerle donatılmış. 16 inçlik ekranı 2560 x 1600 piksel çözünürlük, 240 Hz tazeleme hızı ve 500 nit parlaklık değeri sunuyor. 19,9 mm kalınlığında olan cihaz, taşınabilirliği ve performansı birleştirmeyi hedefliyor.

Predator Triton 16, 13. nesil Intel Core işlemcilerle güçlendirilmiş. Bu işlemci, 5.4 GHz hızlarına kadar ulaşabilirken, cihaza NVIDIA GeForce RTX 4070 GPU eşlik ediyor. 32 GB'ye kadar DDR5 RAM ve 2 TB'ye kadar depolama alanı seçenekleri sunan bu dizüstü bilgisayar, 5. nesil AeroBlade çift ve metal fanlar ile özel ısı boruları kullanarak yüksek performansını soğutmayı başarıyor.

Öte yandan Acer'ın AMD tabanlı dizüstü bilgisayarı Swift Edge 16 da ilgi çeken bir model oldu. 16 inçlik ekranı 3.2K çözünürlük sunan ve 120 Hz OLED panelle donatılmış olan Swift Edge 16, göz sağlığını korumak için TÜV Rheinland Eyesafe sertifikasına sahip. AMD Ryzen 7040 serisi işlemcilerle donatılmış ve AMD Radeon 780M GPU ile desteklenmiş olan model, 32 GB'ye kadar LPDDR5 RAM ve 2 TB'ye kadar PCIe Gen 4 SSD seçenekleriyle geliyor.

Her iki modelin de Eylül ayı itibarıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Acer Predator Triton 16, 2.299 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Swift Edge 16 modelinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Bu yeni modellerin, Acer'ın dizüstü bilgisayar pazarındaki pozisyonunu güçlendireceği ve kullanıcılar arasında hızlı bir şekilde popüler hale geleceği öngörülüyor.

Yenigün Haber Merkezi