Cep Telefonundan Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bankalar kredi başvurularınızı şubeye gitmeden hızlıca değerlendirebilmek adına cep telefonundan SMS yoluyla kredi başvurusu yapmanıza olanak tanırlar. Fakat bu bir kredi ön başvurusudur. Ön başvurunuz onaylandıktan sonra belirtilen gerekli evraklar ile şubeye müracaat etmeniz istenecektir. Cep telefonunuzdan mesaj göndererek yapacağınız bu kredi başvurusu sizin kredibilitenizi ölçmek adınadır. Şubeye gitmeden hızlı bir şekilde ne kadar kredi alabileceğinizi bir SMS yoluyla öğrenebilirsiniz. Bankalar sadece T.C. kimlik numaranızla bile size kısa bir süre sonra dönüş yapabilmektedir.

İnternetten Online Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Banka şubesine gitmeden bilgisayar başında başvuru formu doldurarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. İnternetten online başvuru formu doldurarak yapacağınız bu başvuru tıpkı SMS kredi başvurusu gibi ön onay niteliğindedir. Başvurunuz onaylandıktan sonra belirtilen evraklar ile birlikte yine şubeye gitmeniz istenecektir. Online kredi başvurusunda şubeden doldurulan başvuru formlarına göre daha az bilgi sorulmakla birlikte, SMS kanalına göre daha fazla bilgi alınmaktadır. Online kredi başvurusunun son adımında sistem tarafından size ne kadar kredi alabileceğinizi bildiren bir bildirim çıkmaktadır. Bu sayede başvurunuza hızlı bir şekilde yanıt alabilirsiniz. Bazı bankalar ise değerlendirme sürecini daha sonra SMS ile size bildirebilmektedir.

Kredi Çekmek İçin Gerekli Belgeler

-Özel Sektör Çalışanıysanız Gerekli Belgeler:

Nüfus cüzdanı,maaş bordrosu, SGK döküm belgesi,ikametgah belgesi,iş yeri imza sirküsü,varsa ek gelir belgesi.

-Kamu Çalışanıysanız Gerekli Belgeler:

Nüfus cüzdanı, maaş bordrosu,ikametgah belgesi,varsa ek gelir belgesi.

-Emekliyseniz Gerekli Belgeler:

Nüfus cüzdanı, emekli maaş dökümü,ikametgah belgesi, varsa ek gelir belgesi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ