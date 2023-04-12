ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.” ifadelerine yer verdi.Bu kapsamda yükseköğretimde öğrenimine devam eden ve başlayacak olan öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satın alabilecekler.

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN VERİLECEK, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen vergisizi cep telefonu ve bilgisayar alımına ilişkin detaylar henüz netleşmedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ