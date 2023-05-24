2019 yılında vizyona giren, senaryosunu Guy Ritchie, Ivan Atkinson ve Marn Davies’in yazdığı, yönetmenliğini Guy Ritchie’nin yaptığı, 2019 yapımı aksiyon ve sinema filmi The Gentlemen (Centilmen) filmi sinemaseverlerden tam not aldı. Amerika ve İngiltere ortak yapımı Centilmen filmi 113 dakika sürüyor.

Centilmen Filminin Konusu Nedir?

Londra'da kurduğu suç imparatorluğunu bırakmak isteyen Mickey Pearson, ailesi ile birlikte Amerika'ya dönmeyi planlar. Kendisine yeni bir hayat kurmak isteyen Mickey, işlerini devretmek için ünlü bir milyarder olan Matthew ile anlaşır. Bu sırada Mickey, yıllardır gözünden sakındığı arazilerini Coach ve çetesinden korumaya çalışır. Özel dedektif Fletcher ise peşine düştüğü Mickey'nin işlediği suçları ortaya çıkarmanın derdindedir.

Centilmen Filminin Oyuncuları Kimlerdir?

-Matthew McConaughey - Michael 'Mickey' Pearson

-Charlie Hunnam - Raymond Smith

-Henry Golding - Kuru Göz

-Michelle Dockery - Rosalind Pearson

-Jeremy Strong - Matthew Berger

-Colin Farrell - Coach

-Hugh Grant - Fletcher

-Eddie Marsan - Dave 'Big Dave'

-Tom Wu as George 'Lord George'

-Bugzy Malone - Ernie

-Chidi Ajufo - 'Bunny'

-Jason Wong - Phuc

-Brittany Ashworth - Ruby

-Samuel West - Lord Charles Pressfield

-Eliot Sumner - Laura Pressfield

-George Asprey - 'Lord Snowball'

-Lyne Renée - Jackie

-Chris Evangelou - 'Primetime'

-Franz Drameh - Benny

-John Dagleish - 'Hammy'

-Danny Griffin - Aslan

-Ashley McGuire - Maureen

-Eugenia Kuzmina - Misha

Centilmen Filmi Nerede Çekildi?

Film, İngiltere'de çekildi.

Centilmen Filminin IMDB Puanı Kaçtır?

Amerika ve İngiltere ortak yapımı aksiyon ve komedi filmi, Centilmen'in IMDB puanı 7.8'dir.

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