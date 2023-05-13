Cennet Hurmasının Faydaları

-Cennet hurması yüksek miktarda kalsiyum içeren bir meyvedir. İçeriğindeki yüksek orandaki kalsiyum nedeniyle kemik yapısının güçlenmesini sağlar. İskelet sisteminin sağlığında önemli bir rol oynar.

-Lifli bir gıda maddesidir. Bu nedenle bağırsak sağlığı için önemli bir besindir. Sindirim sistemini düzenleyerek kabızlığın önüne geçer.

-İçerisinde bulunan A vitamini göz sağlığı için önemli birbesindir. A vitamini kornea ve gözlerin beyin ile bağlantılarını korur.

- Beta-karoten gibi karotenoidler ve flavonoidler açısından zengin cennet hurması, kanserden korunmada önemli rol oynar.

-Stresi engeller.

-İskelet sistemini güçlendirir.

-İçeriğindeki anti oksidan özellikler sayesinde cilt sağlığına iyi gelir. Ayrıca yaşlanma karşıtı etkisi vardır.

-Tansiyonu dengede tutar ve ani tansiyon yükselmelerinin ve düşüşlerinin önüne geçer.

-Cennet hurması, mide sorunlarına iyi gelir. Özellikle gastrit sorunu olanlara tavsiye edilir.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ