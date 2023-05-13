Cennet Hurmasının Faydaları
-Cennet hurması yüksek miktarda kalsiyum içeren bir meyvedir. İçeriğindeki yüksek orandaki kalsiyum nedeniyle kemik yapısının güçlenmesini sağlar. İskelet sisteminin sağlığında önemli bir rol oynar.
-Lifli bir gıda maddesidir. Bu nedenle bağırsak sağlığı için önemli bir besindir. Sindirim sistemini düzenleyerek kabızlığın önüne geçer.
-İçerisinde bulunan A vitamini göz sağlığı için önemli birbesindir. A vitamini kornea ve gözlerin beyin ile bağlantılarını korur.
- Beta-karoten gibi karotenoidler ve flavonoidler açısından zengin cennet hurması, kanserden korunmada önemli rol oynar.
-Stresi engeller.
-İskelet sistemini güçlendirir.
-İçeriğindeki anti oksidan özellikler sayesinde cilt sağlığına iyi gelir. Ayrıca yaşlanma karşıtı etkisi vardır.
-Tansiyonu dengede tutar ve ani tansiyon yükselmelerinin ve düşüşlerinin önüne geçer.
-Cennet hurması, mide sorunlarına iyi gelir. Özellikle gastrit sorunu olanlara tavsiye edilir.
-Bağışıklık sistemini güçlendirir.
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