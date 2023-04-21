Programda, Salt’ın 2020’de yayımladığı “Cengiz Çekil: 21.08.1945-10.11.2015” kitabının yazarlarından Vasıf Kortun, yayının eş editörü Merve Elveren, Çekil’in temsiliyetini sürdüren Bürosarıgedik’in kurucusu Esra Sarıgedik ile Salt’ın Kütüphane ve Arşiv Yönetmeni Sezin Romi konuşmacı olarak yer alacak.

Türkiye’de kavramsal sanatın öncülerinden olan ve eğitimci kimliğiyle öne çıkan Cengiz Çekil’in, Eda Berkmen küratörlüğünde Arter’de düzenlenen Bugün de Yaşıyorum adlı retrospektif sergisi kapsamında “Cengiz Çekil: Arşiv, Belge ve Sanatçı” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilecek.

27 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da Arter’de gerçekleştirilecek söyleşide; Salt’ın 2020 yılında basılı olarak erişime sunduğu, Çekil’in işlerine dair kapsamlı bir referans kaynağı oluşturan Cengiz Çekil: 21.08.1945-10.11.2015 adlı yayının yazarlarından Vasıf Kortun, yayının editörlerinden Merve Elveren, Çekil’in temsiliyetini sürdüren Bürosarıgedik’in kurucusu Esra Sarıgedik ile Salt’ın Kütüphane ve Arşiv Yönetmeni Sezin Romi bir araya gelecek. Arter’in Genel Yayın Yönetmeni Süreyyya Evren’in moderatörlüğündeki söyleşide, Çekil’in çoğu işinin yeniden üretilerek sunulduğu ilk kapsamlı sergisinden (Rampa İstanbul, 2010) temsiliyetine uzanan süreç ile Salt’ın sanatçı üzerine yürüttüğü arşiv ve araştırma çalışmalarına odaklanılacak. Çekil’in Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü ile Fransa’daki öğrencilik yılları, İzmir’deki eğitimciliği ve 1970’lerden günümüze sanat pratiğinin yanı sıra sanat tarihi yazımında sanatçı arşivlerinin rolü irdelenecek. Bir sanatçı için arşivin önemi, kaynakların bir araya getirilip kamunun erişimine açılması için yürütülen süreçler, Salt Araştırma bünyesindeki Cengiz Çekil Arşivi ve sanatçının vefatının ardından işlerinin sunumu ele alınacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ