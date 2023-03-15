Lise eğitimini, Ankara Atatürk Lisesinde tamamladı. Üniversite lisans eğitimini, 1984 yılında girdiği ODTÜ'de fizik bölümünde okumaya başladı ve 1990 yılında tiyatrocu olmaya karar verip bölümü bıraktı. Üniversiteyi bitirir bitirmez İngiltere'ye gitti. 14 yıllık İngiltere serüveninde işportacılık, şoförlük, tezgâhtarlık gibi işlerde çalıştı. İyi derecede İngilizce bilmesi nedeni ile Londra'daki gurbetçi derneklerinde temsilcilik yaptı.
İkinci lisans eğitimini, İngiltere'de Goldsmiths, University of London'da "Medya ve İletişim" bölümünde yaparak 1996'da mezun oldu. Bu bölümde; televizyon, sinema ve iletişim okudu. Okul sonrası, televizyon için belgeseller çekmeye başladı. Kısa filmler yönetti. Oyunculuğa olan ilgisi ise, Türkiye'deki üniversite yıllarında, bir üniversite tiyatrosu olan, ODTÜ Oyuncuları'nın çalışmalarına katıldığı sıralarda oluştu. Türkiye'de başladığı oyunculuk serüvenine İngiltere'de de devam etti ve okuduğu bölümün kapsamı altında tiyatro eğitimi de aldı.
|Filmografi
|Yıl
|Yapım
|Rol
|2023
|Mucize Aynalar
|2022
|Yılbaşı Gecesi
|Ahmet
|2022
|Kim Bu Aile?
|2019
|Cinayet Süsü
|Komiser Salih
|2018
|Mutluluk Zamanı
|Tarık
|Ailecek Şaşkınız
|Muzaffer
|2016
|Sen Benim HerŞeyimsin
|Birol
|Küçük Esnaf
|Fahrettin
|2015
|İyi Biri
|Mızrap
|Kara Bela
|Kudret
|Bana Masal Anlatma
|Nafi
|2014
|Pek Yakında
|Suat
|2013
|Sen Aydınlatırsın Geceyi
|Dev
|Eyyvah Eyvah 3
|Organizatör
|2012
|Uzun Hikâye
|Müstahdem
|Öz Hakiki Karakol
|Hasan
|Kod Adı Venüs
|Adamos
|Takip: İstanbul
|Sınır Görevlisi
|Can
|Fevzi
|Vücut
|Yılmaz
|Berlin Kaplanı
|Emlakçı Tayyar
|2011
|Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi
|Hakkı
|2010
|Kaybedenler Kulübü
|Taksi durağındaki şoför
|Ay Lav Yu
|Sado
|2008
|Kavşak
|Vedat
|Gökten Üç Elma Düştü
|Mafya
|Gitmek: My Marlon And Brando
|Azad
|For a Moment, Freedom
|Otel Şefi
|Devrim Arabaları
|Ender
|2007
|Taş Yastık
|Pazar - Bir Ticaret Masalı
|Hasan
|Yumurta
|2006
|The Net 2.0
|Polis memuru
|Dizi
|Yıl
|Yapım
|Rol
|2022
|Kara Tahta
|Arif Kandemir
|2021-
|Orta Kafa Aşk
|Fikri Bilir
|2021
|50m2
|Muhtar
|2020-2021
|Kuzey Yıldızı İlk Aşk
|Cevher Kadıoğlu
|2020
|Gençliğim Eyvah
|Arif Asmalı
|2018-2020
|Jet Sosyete
|Cengiz Özpamuk
|2016-2017
|Hangimiz Sevmedik
|Şener Yeşil
|2016
|Geldim Gördüm Güldüm
|Cengiz Canbazoğlu
|2015
|Kocamın Ailesi
|Dilaver
|2014
|Hom Ofis
|Hamdi
|2013
|Sevdaluk
|Muhtar Ali
|2013-2014
|Aramızda Kalsın
|Halil
|Ben de Özledim
|Cengiz
|2011
|Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
|Erdal Bakkal
|2011-2013, 2021-günümüz
|Leyla ile Mecnun
|2007-2009
|Parmaklıklar Ardında
|Ekrem
|2007-2008
|Kurtlar Vadisi Pusu
|Deli Hüsnü (seslendirme)
|2007
|Sevgili Dünürüm
|Osman
|2006
|Karagümrük Yanıyor
|Sıtkı
|Ezo Gelin
|Duran
|Kırık Kanatlar
|Şeref
|2005
|Seni Çok Özledim
|Serhan Ertunç
|Körfez Ateşi
|Kurşun Yarası
Şarkılar
|Sıra
|Şarkı
|1
|Akdeniz Akşamları
|2
|Kolpa
|3
|Ben de Özledim
|4
|Okul Yolunda
|5
|Kalenin Bedenleri
|6
|Huzurum Kalmadı
|7
|Hatasız Kul Olmaz