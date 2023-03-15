Lise eğitimini, Ankara Atatürk Lisesinde tamamladı. Üniversite lisans eğitimini, 1984 yılında girdiği ODTÜ'de fizik bölümünde okumaya başladı ve 1990 yılında tiyatrocu olmaya karar verip bölümü bıraktı. Üniversiteyi bitirir bitirmez İngiltere'ye gitti. 14 yıllık İngiltere serüveninde işportacılık, şoförlük, tezgâhtarlık gibi işlerde çalıştı. İyi derecede İngilizce bilmesi nedeni ile Londra'daki gurbetçi derneklerinde temsilcilik yaptı.

İkinci lisans eğitimini, İngiltere'de Goldsmiths, University of London'da "Medya ve İletişim" bölümünde yaparak 1996'da mezun oldu. Bu bölümde; televizyon, sinema ve iletişim okudu. Okul sonrası, televizyon için belgeseller çekmeye başladı. Kısa filmler yönetti. Oyunculuğa olan ilgisi ise, Türkiye'deki üniversite yıllarında, bir üniversite tiyatrosu olan, ODTÜ Oyuncuları'nın çalışmalarına katıldığı sıralarda oluştu. Türkiye'de başladığı oyunculuk serüvenine İngiltere'de de devam etti ve okuduğu bölümün kapsamı altında tiyatro eğitimi de aldı.

Filmografi
Yıl Yapım Rol
2023 Mucize Aynalar
2022 Yılbaşı Gecesi Ahmet
2022 Kim Bu Aile?
2019 Cinayet Süsü Komiser Salih
2018 Mutluluk Zamanı Tarık
Ailecek Şaşkınız Muzaffer
2016 Sen Benim HerŞeyimsin Birol
Küçük Esnaf Fahrettin
2015 İyi Biri Mızrap
Kara Bela Kudret
Bana Masal Anlatma Nafi
2014 Pek Yakında Suat
2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi Dev
Eyyvah Eyvah 3 Organizatör
2012 Uzun Hikâye Müstahdem
Öz Hakiki Karakol Hasan
Kod Adı Venüs Adamos
Takip: İstanbul Sınır Görevlisi
Can Fevzi
Vücut Yılmaz
Berlin Kaplanı Emlakçı Tayyar
2011 Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi Hakkı
2010 Kaybedenler Kulübü Taksi durağındaki şoför
Ay Lav Yu Sado
2008 Kavşak Vedat
Gökten Üç Elma Düştü Mafya
Gitmek: My Marlon And Brando Azad
For a Moment, Freedom Otel Şefi
Devrim Arabaları Ender
2007 Taş Yastık
Pazar - Bir Ticaret Masalı Hasan
Yumurta
2006 The Net 2.0 Polis memuru
Dizi
Yıl Yapım Rol
2022 Kara Tahta Arif Kandemir
2021- Orta Kafa Aşk Fikri Bilir
2021 50m2 Muhtar
2020-2021 Kuzey Yıldızı İlk Aşk Cevher Kadıoğlu
2020 Gençliğim Eyvah Arif Asmalı
2018-2020 Jet Sosyete Cengiz Özpamuk
2016-2017 Hangimiz Sevmedik Şener Yeşil
2016 Geldim Gördüm Güldüm Cengiz Canbazoğlu
2015 Kocamın Ailesi Dilaver
2014 Hom Ofis Hamdi
2013 Sevdaluk Muhtar Ali
2013-2014 Aramızda Kalsın Halil
Ben de Özledim Cengiz
2011 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Erdal Bakkal
2011-2013, 2021-günümüz Leyla ile Mecnun
2007-2009 Parmaklıklar Ardında Ekrem
2007-2008 Kurtlar Vadisi Pusu Deli Hüsnü (seslendirme)
2007 Sevgili Dünürüm Osman
2006 Karagümrük Yanıyor Sıtkı
Ezo Gelin Duran
Kırık Kanatlar Şeref
2005 Seni Çok Özledim Serhan Ertunç
Körfez Ateşi
Kurşun Yarası

Şarkılar

Sıra Şarkı
1 Akdeniz Akşamları
2 Kolpa
3 Ben de Özledim
4 Okul Yolunda
5 Kalenin Bedenleri
6 Huzurum Kalmadı
7 Hatasız Kul Olmaz