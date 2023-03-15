Lise eğitimini, Ankara Atatürk Lisesinde tamamladı. Üniversite lisans eğitimini, 1984 yılında girdiği ODTÜ'de fizik bölümünde okumaya başladı ve 1990 yılında tiyatrocu olmaya karar verip bölümü bıraktı. Üniversiteyi bitirir bitirmez İngiltere'ye gitti. 14 yıllık İngiltere serüveninde işportacılık, şoförlük, tezgâhtarlık gibi işlerde çalıştı. İyi derecede İngilizce bilmesi nedeni ile Londra'daki gurbetçi derneklerinde temsilcilik yaptı.

İkinci lisans eğitimini, İngiltere'de Goldsmiths, University of London'da "Medya ve İletişim" bölümünde yaparak 1996'da mezun oldu. Bu bölümde; televizyon, sinema ve iletişim okudu. Okul sonrası, televizyon için belgeseller çekmeye başladı. Kısa filmler yönetti. Oyunculuğa olan ilgisi ise, Türkiye'deki üniversite yıllarında, bir üniversite tiyatrosu olan, ODTÜ Oyuncuları'nın çalışmalarına katıldığı sıralarda oluştu. Türkiye'de başladığı oyunculuk serüvenine İngiltere'de de devam etti ve okuduğu bölümün kapsamı altında tiyatro eğitimi de aldı.

Filmografi Yıl Yapım Rol 2023 Mucize Aynalar 2022 Yılbaşı Gecesi Ahmet 2022 Kim Bu Aile? 2019 Cinayet Süsü Komiser Salih 2018 Mutluluk Zamanı Tarık Ailecek Şaşkınız Muzaffer 2016 Sen Benim HerŞeyimsin Birol Küçük Esnaf Fahrettin 2015 İyi Biri Mızrap Kara Bela Kudret Bana Masal Anlatma Nafi 2014 Pek Yakında Suat 2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi Dev Eyyvah Eyvah 3 Organizatör 2012 Uzun Hikâye Müstahdem Öz Hakiki Karakol Hasan Kod Adı Venüs Adamos Takip: İstanbul Sınır Görevlisi Can Fevzi Vücut Yılmaz Berlin Kaplanı Emlakçı Tayyar 2011 Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi Hakkı 2010 Kaybedenler Kulübü Taksi durağındaki şoför Ay Lav Yu Sado 2008 Kavşak Vedat Gökten Üç Elma Düştü Mafya Gitmek: My Marlon And Brando Azad For a Moment, Freedom Otel Şefi Devrim Arabaları Ender 2007 Taş Yastık Pazar - Bir Ticaret Masalı Hasan Yumurta 2006 The Net 2.0 Polis memuru Dizi Yıl Yapım Rol 2022 Kara Tahta Arif Kandemir 2021- Orta Kafa Aşk Fikri Bilir 2021 50m2 Muhtar 2020-2021 Kuzey Yıldızı İlk Aşk Cevher Kadıoğlu 2020 Gençliğim Eyvah Arif Asmalı 2018-2020 Jet Sosyete Cengiz Özpamuk 2016-2017 Hangimiz Sevmedik Şener Yeşil 2016 Geldim Gördüm Güldüm Cengiz Canbazoğlu 2015 Kocamın Ailesi Dilaver 2014 Hom Ofis Hamdi 2013 Sevdaluk Muhtar Ali 2013-2014 Aramızda Kalsın Halil Ben de Özledim Cengiz 2011 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Erdal Bakkal 2011-2013, 2021-günümüz Leyla ile Mecnun 2007-2009 Parmaklıklar Ardında Ekrem 2007-2008 Kurtlar Vadisi Pusu Deli Hüsnü (seslendirme) 2007 Sevgili Dünürüm Osman 2006 Karagümrük Yanıyor Sıtkı Ezo Gelin Duran Kırık Kanatlar Şeref 2005 Seni Çok Özledim Serhan Ertunç Körfez Ateşi Kurşun Yarası

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