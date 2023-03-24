Simge Fıstıkoğlu’nun youtube kanalına konuk olan mutasavvuf yazar Cemalnur Sargut; “dua ile kader değişmez ama kaderinde dua etmek varsa Allah önce isteğini verir. Ben dua ettim de oldu diye bir şey yok. O isteğini veren kim?” diyor. Fıstıkoğlu’nun sorularını yanıtlayan Cemalnur Sargut, dua nedir, ibadetimizde yeri nasıldır, astroloji bir ilim midir, dervişlik nedir sorularını da hikayelerle anlattı. Başımıza gelen sıkıntılar, fal bakma, güzel rüyalar anlatılmalı mı gibi dünyevi konuların da konuşulduğu bu anlamlı sohbeti, Simge Fıstıkoğlu’nun youtube kanalında izleyebilirsiniz.