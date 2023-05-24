Enginyurt, Özdağ'ın geçmişi ve siyasi tutumu hakkında da açıklamalarda bulundu. Özellikle MHP döneminde Devlet Bahçeli'yi savunmak için ülkücülere hakaretlerde bulunan Özdağ'ın daha sonra AK Parti'ye yakın bir duruş sergilediğini ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e övgülerde bulunduğunu belirtti.

Ayrıca Enginyurt, kendisinin ülkücü bir geçmişi olduğunu vurgulayarak, 14 yaşında yaşadığı bir olay sonucunda cezaevine girdiğini ve orada ülkücülerle tanıştığını ifade etti. Ancak Enginyurt'un bu açıklamaları ülkücü camiada tebessüme yol açtı.

Ümit Özdağ'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile ortak basın toplantısına saatler kala bu eleştirilerin gelmesi dikkat çekti. Özdağ'ın Zafer Partisi ile ilişkisi ve bazı ülkücülerin Özdağ'ın etkili bir pozisyon elde etme ihtimalini değerlendirerek Zafer Partisi'ne yönelmeleri haberin diğer detayları arasında yer aldı.