Geçtiğimiz günlerde trafikte magazin muhabirlerine yakalanan Cem Yılmaz'ın, Serenay Sarıkaya sorularına verdiği tepkiler çok konuşulmuştu. Ünlü komedyen eski sevgilisiyle tekrar barıştığına yönelik gelen sorulara arabasının camını kapatarak kaçmak istedi. O anlarda camın azizliğine uğrayan Cem Yılmaz, camı zorla kapattı. Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler dalga konusu oldu.

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, "Serenay Sarıkaya'nın ismini duyması bile adama panik yaptırdı", "Serenay'ın neden ayrıldığı belli oldu", "Bayramda gelen sorular karşısında ben" şeklinde yorumlar yaptılar.

Serenay Sarıkaya'nın Eski Sevgilileri;

Haldun Demirhisar

Umut Evirgen

Kerem Bürsin

Çağatay Ulusoy

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi