Altılı masada yaşanan son olaylardan sonra tekrar bir araya gelerek Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladılar. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olurken yardımcıları ise altılı masada bulunan parti başkanları olmasına karar verildi.
Cem Yılmaz (@CMYLMZ) March 6, 2023
Kemal Kılıçdaroğlu millet ittifakı Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladığı saatlerde Cem Yılmaz’dan destek odaklı mesaj paylaştı.
Twitter hesabından gökyüzü resmini paylaşan Cem Yılmaz, "Değerler loading (yükleniyor)" yazdı. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan ünlü komedyen dikkatleri üstüne çekti.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi