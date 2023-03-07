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Altılı masada yaşanan son olaylardan sonra tekrar bir araya gelerek Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladılar. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olurken yardımcıları ise altılı masada bulunan parti başkanları olmasına karar verildi.