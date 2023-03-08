23 Nisan 1973’te İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde okurken Leman Dergisinde karikatür çalışmalarına başladı. İlk stand-up gösterisini Leman Kültür’de, 1995’in Ağustos ayında gerçekleştirdi. 1995 Aralık’tan itibaren de Beşiktaş Kültür Merkezi bünyesi altında gösterilerine devam etmektedir. 2001 yılı sonuna kadar toplam gösteri sayısı 1200’ün üzerinde olup, bunların hemen hepsi kapalı gişe oynayarak, kırılması güç bir rekorun da sahibi olmuştur. Türkiye’nin birçok ilinde sahnelediği gösterisini aynı zamanda Avrupa’nın önde gelen şehirlerinde ve de Amerika Birleşik Devletlerinde yine aynı başarı ile sahneye koymuştur.

Gösterileri

2019-2021 Diamond Elite / Platinum Plus

2014 STANDartCY

2011-2013 CM101MMXI / Fundamentals

2011 Bifo & CMYLMZ

2010 CMYLMZ Soru & Cevap

2001-2007 CMYLMZ

1999 Bir Tat Bir Doku

1999 Milenyum

Filmografisi

Diziler

2022 Erşan Kuneri

Filmler

2023 Galata Canavarı

2020 Karakomik Filmler 2

2019 Karakomik Filmler

2018 Arif V 216

2017 Deli Aşk

2016 Zootropolis: Hayvanlar Şehri

2016 İftarlık Gazoz

2015 Ali Baba ve 7 Cüceler

2014 Son Umut

2014 Pek Yakında

2013 CM101MMXI Fundamentals

2012 Magnifica Presenza

2011 Sonra Ağlayacağım

2011 Arabalar 2 Seslendirmen (Türkçe)

2011 Zefir Konuk Oyuncu

2010 Av Mevsimi

2010 Yahşi Batı

2009 Arthur: Maltazar’ın İntikamı Seslendirme (Türkçe)

2008 A.R.O.G

2008 Canım Ailem onuk oyuncu

2007 Arı Filmi Seslendirmen (Türkçe)

2006 Hokkabaz

2005 Organize İşler

2004 G.O.R.A.

2001 Vizontele

1998 Her Şey Çok Güzel Olacak

Ödülleri

11. Sadri Alışık Ödülleri (2006): “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” – Organize İşler – Müslüm Duralmaz rolüyle.

12. Sadri Alışık Ödülleri (2007): “En İyi Erkek Oyuncu” – Hokkabaz – İskender Tünaydın rolüyle.

34. Brussels Uluslararası Bağımsız Film Festivali (2007): “En İyi Erkek Oyuncu” – Hokkabaz – İskender Tünaydın rolüyle.

4. Yeşilçam Ödülleri (2011): “En İyi Erkek Oyuncu” – Av Mevsimi – Deli İdris rolüyle.

21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri (2016): “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (Komedi)” – İftarlık Gazoz – Cibar Kemal rolüyle.

2018: Altın Portakal Film Festivali – Yaşam Boyu Onur Ödülü

45. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni (2018): ”Jüri Özel Ödülü”

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