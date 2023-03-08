23 Nisan 1973’te İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde okurken Leman Dergisinde karikatür çalışmalarına başladı. İlk stand-up gösterisini Leman Kültür’de, 1995’in Ağustos ayında gerçekleştirdi. 1995 Aralık’tan itibaren de Beşiktaş Kültür Merkezi bünyesi altında gösterilerine devam etmektedir. 2001 yılı sonuna kadar toplam gösteri sayısı 1200’ün üzerinde olup, bunların hemen hepsi kapalı gişe oynayarak, kırılması güç bir rekorun da sahibi olmuştur. Türkiye’nin birçok ilinde sahnelediği gösterisini aynı zamanda Avrupa’nın önde gelen şehirlerinde ve de Amerika Birleşik Devletlerinde yine aynı başarı ile sahneye koymuştur.
Gösterileri
2019-2021 Diamond Elite / Platinum Plus
2014 STANDartCY
2011-2013 CM101MMXI / Fundamentals
2011 Bifo & CMYLMZ
2010 CMYLMZ Soru & Cevap
2001-2007 CMYLMZ
1999 Bir Tat Bir Doku
1999 Milenyum
Filmografisi
Diziler
2022 Erşan Kuneri
Filmler
2023 Galata Canavarı
2020 Karakomik Filmler 2
2019 Karakomik Filmler
2018 Arif V 216
2017 Deli Aşk
2016 Zootropolis: Hayvanlar Şehri
2016 İftarlık Gazoz
2015 Ali Baba ve 7 Cüceler
2014 Son Umut
2014 Pek Yakında
2013 CM101MMXI Fundamentals
2012 Magnifica Presenza
2011 Sonra Ağlayacağım
2011 Arabalar 2 Seslendirmen (Türkçe)
2011 Zefir Konuk Oyuncu
2010 Av Mevsimi
2010 Yahşi Batı
2009 Arthur: Maltazar’ın İntikamı Seslendirme (Türkçe)
2008 A.R.O.G
2008 Canım Ailem onuk oyuncu
2007 Arı Filmi Seslendirmen (Türkçe)
2006 Hokkabaz
2005 Organize İşler
2004 G.O.R.A.
2001 Vizontele
1998 Her Şey Çok Güzel Olacak
Ödülleri
11. Sadri Alışık Ödülleri (2006): “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” – Organize İşler – Müslüm Duralmaz rolüyle.
12. Sadri Alışık Ödülleri (2007): “En İyi Erkek Oyuncu” – Hokkabaz – İskender Tünaydın rolüyle.
34. Brussels Uluslararası Bağımsız Film Festivali (2007): “En İyi Erkek Oyuncu” – Hokkabaz – İskender Tünaydın rolüyle.
4. Yeşilçam Ödülleri (2011): “En İyi Erkek Oyuncu” – Av Mevsimi – Deli İdris rolüyle.
21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri (2016): “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu (Komedi)” – İftarlık Gazoz – Cibar Kemal rolüyle.
2018: Altın Portakal Film Festivali – Yaşam Boyu Onur Ödülü
45. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni (2018): ”Jüri Özel Ödülü”