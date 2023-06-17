Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son paylaşımında, emekli olduğunu duyuran Yılmaz, 1988 yılında başladığı iş hayatının sona erdiğini belirtti. Bağ-Kur emeklisi olduğunu vurgulayan ünlü komedyen, ilk maaşını aldığını ve bu maaşın 12 bin 680 TL olduğunu açıkladı.

Cem Yılmaz'dan Emeklilik Pozu

Yılmaz, paylaşımında "Teşekkürler hayat" diyerek memnuniyetini ifade etti ve esprili bir şekilde "Ciddi görüşmek isteyen emeklilerle görüşebilirim" şeklinde konuştu. Ünlü komedyenin emeklilik paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.