1971 doğumlu olan Ahmet Cemil Demibakan ilkokul yıllarından itibaren okul gruplarında hep solist olmuştur. Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra müzikle daha çok ilgilenmeye başladı. İlk grubunu 1990 yılında Sıkoçbrayt Kardeşler adında kurdu. Bu grupla sahne deneyimi kazandı ve müzik yaşmının ilk adımlarını attı. Daha sonra askere gidip gelen Cemil Demibakan Antalya'da tekrar sahne almaya karar verdi. Antalya'da tanıştığı Onno Tunç onun hayatını değiştirdi. 2 yıl sadece müzik ile uğraşan Cemil Demibakan daha sonra iş hayatına döndü ve iki yıl mühendislik yaptı. Müzik tutkusu hala devam eden Cemil Demibakan daha sonra 1990'lı yılların sonlarında Cornflakes adında bir cover grubu kurdu. İstanbul'da önemli kulüplerde sahne aldı. Cornflakes ile belli bir yere geldi.