2020 yılında Petek Pansiyon adlı ilk stüdyo albümünü yayınladıktan sonra çıkardığı cover parçalarla beğeni toplayan sanatçı, bu yıl yayınlayacağı ikinci stüdyo albümünün müjdesini "FARKINDAYSAN" ile veriyor. Sözü ve bestesi Pilevneli'ye ait olan şarkıda sanatçıya genç ve yetenekli aranjör Zeki Arkun eşlik ediyor. Albüm fotoğrafları ise moda dünyasının başarılı ismi Memet Erol'un imzasını taşıyor.

Pilevneli, New York'ta geçtiğimiz kış aylarında kaleme aldığı sözleri, yeni vokal tekniği, elektronik altyapı ve Arkun'un çaldığı elektro gitar ile birleştirerek ortaya çıkardığı yüksek enerjili parçayla yaza damga vurmaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını Kenan Doğulu'nun üstlendiği "FARKINDAYSAN" Doğulu Music tarafından dijital platformlarda yayınlandı.