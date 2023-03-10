20 Temmuz 1983 yılında Düzce’de doğdu. Ortaokul ve lise hayatını Düzce’de geçiren Cem Gelinoğlu, popüler telefon uygulamaları olan Vine ve Instagram ile kısa sürede birçok takipçi edinmiştir. Daha sonra Ali Kundilli filminin senaryosunu yazmış ve filmde başrol oynamıştır. Büyük beğeni toplayan yapımın devam filmi olan Ali Kundilli 2’nin senaristliğini ve başrolünü yine kendisi üstlenmiştir.

Filmografisi

Sinema

2015 Ali Kundilli

2016 Ali Kundilli 2

2016 Yok Artık 2

2017 Şansımı Seveyim

2019 Aykut Enişte

2020 Bize Müsaade

2021 Aykut Enişte 2

İnternet

2023 Bursa Bülbülü

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