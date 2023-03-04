Bölükbaşı’nın #55 numaralı TGM Grand Prix aracında, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak için “#PrayForTürkiye” logosu da bulunacak.

Espordaki başarılarının ardından açık tekerli yarış serilerine geçen ve 2022 senesinde Formula 2’ye kadar yükselerek Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden Bölükbaşı, TGM Grand Prix ile Pazartesi ve Salı günleri Super Formula testlerine katılacak. Motor sporlarının köklü organizasyonlarından olan ve Japonya’da düzenlenen Super Formula, Formula 1’e en yakın seviye yarış serisi olarak kabul ediliyor.

Cem Bölükbaşı’nın #55 numaralı TGM Grand Prix aracında, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybedenleri ve afetten etkilenen tüm vatandaşları anmak için “#PrayForTürkiye” logosu da bulunacak.

Espordan başlayarak zirveye ilerleyen kariyer

2017 senesinde başladığı Dünya Formula 1 Espor Şampiyonası’ndan yükselerek 2019’da açık tekerli yarış serilerine geçen, Euroformula Open Avrupa Şampiyonası ve Formula 2’de Türkiye’yi temsil eden Cem Bölükbaşı Japonya’da bir kez pistlere çıkmaya hazırlanıyor. Bölükbaşı’nın bu önemli adımı, Formula 1’in de aylar sonra bu hafta sonu başlamasıyla heyecanlanan araba yarışı dünyası takipçilerini ayrıca bir kez daha sevindirdi.

Super Formula birçok Formula 1 pilotuna ev sahipliği yaptı

Japonya’da düzenlenen ve tarihi 1970’lerin başına dayanan Super Formula, bugüne kadar aralarında Michael Schumacher, Ralf Schumacher, Pedro de la Rosa, Eddie Irvine, Kamui Kobayashi, Stoffel Vandoorne ve Pierre Gasly gibi pek çok başarılı Formula 1 sürücüsünün büyük tecrübe kazandıkları ve geliştikleri bir seri oldu.

Cem Bölükbaşı’nın TGM Grand Prix ile katılacağı Super Formula testleri, pek çok heyecanlı yarışa sahne olan ünlü Suzuka Pisti’nde Pazartesi ve Salı günleri gerçekleşecek.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi