Espordaki başarılarının ardından açık tekerli yarış serilerine geçen ve 2022 senesinde Formula 2’ye kadar yükselerek Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden Cem Bölükbaşı, Formula 1'e en yakın seri olarak kabul edilen Super Formula’daki üçüncü yarışına çıktı.

Cem Bölükbaşı, 23 Nisan Pazar günü Suzuka Pisti’nde gerçekleştirilen yarışa 17. sıradan başlayıp, liderin 15 saniye (15.728) ardında 9’uncu sırada tamamladı. Bu performansıyla ilk 10’a girerek 2 puanın sahibi olmayı başaran temsilcimiz, şampiyonadaki puan sayısını da 5’e yükseltti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ