Cem Bölükbaşı Super Formula’da kaçıncı oldu?

Süper Formula'da ilk yarışına çıkan Cem Bölükbaşı kaçıncı bitirdi?

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Espordaki başarılarının ardından açık tekerli yarış serilerine geçen ve 2022 senesinde Formula 2’ye kadar yükselerek Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden Cem Bölükbaşı, yeni sezonda Formula 1'e en yakın seri olarak kabul edilen Super Formula’daki ilk yarışına çıktı.

7 Nisan Cuma günü yağmur nedeniyle gerçekleştirilemeyen antrenman seansının ardından Cumartesi düzenlenen sıralama turlarında son sırayı alan Cem Bölükbaşı, aynı gün düzenlenen yarışta büyük bir ilerleme kaydederek 12 sıra kazandı ve yarışı 8’inci sırada tamamladı. Bu dereceyle 3 puanın sahibi olan Bölükbaşı, aynı zamanda Super Formula’da puan kazanan ilk Türk pilot oldu.

İkinci yarış 9 Nisan Pazar Günü gerçekleştirilecek

Super Formula’nın ikinci yarışı, yine Fuji Uluslararası Yarış Pisti’nde 9 Nisan Pazar günü düzenlenecek. Pilotlar TSİ ile 03.00’da başlayacak sıralama turlarının ardından saat 08.30’da tekrar piste çıkarak damalı bayrağı ilk gören olmak için yarışacaklar.

Ana sponsorları Borusan Otomotiv, ZES, Kuzu Grup ve TEM Agency’nin yanı sıra CK Architecture, Gentaş Kimya, Neogen ve Çınar Rugs desteğiyle Super Formula’da yer alan milli sporcuyu Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) da destekliyor.

Şampiyona SFgo uygulaması üzerinden takip edilebilecek

Fuji Uluslararası Yarış Pisti veya Suzuka Pisti gibi Japonya’nın ikonik pistlerinin de yer alacağı Super Formula serisini izleyiciler SFgo uygulaması üzerinden takip edebilecek. 7 Nisan günü başlayan turnuva 29 Ekim Pazar günü sona erecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ