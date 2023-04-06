7 – 9 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek sezonun ilk yarış hafta sonu, cuma günü düzenlenecek antrenman seansıyla başlayacak. Cumartesi ve pazar günleri ise 2 ayrı yarış gerçekleştirilecek. Pilotlar, her iki gün de sıralama seansına çıkacak ve büyük yarışta çizgiyi en önde geçen olmak için mücadele edecekler. Cem Bölükbaşı’nın aracında Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden etkilenenleri anmak için #PrayForTürkiye logosu da bulunuyor.

Espordaki başarılarının ardından açık tekerli yarış serilerine geçen ve 2022 senesinde Formula 2’ye kadar yükselerek Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden Cem Bölükbaşı, yeni sezonda Formula 1'e en yakın seri olarak kabul edilen Super Formula’da yarışmaya hazırlanıyor.

Cumartesi ve pazar günleri iki farklı yarış gerçekleştirilecek

Cem Bölükbaşı’nın TGM Grand Prix aracıyla Japonya’da yer alan Fuji Uluslararası Yarış Pisti’nde mücadele edeceği sezonun açılış yarışı 8 Nisan Cumartesi günü koşulacak. Buna ek olarak hemen ertesi gün de sezonun ikinci yarışı gerçekleştirilecek.

Ana sponsorları Borusan Otomotiv, ZES, Kuzu Grup ve TEM Agency’nin yanı sıra CK Architecture, Gentaş Kimya, Neogen ve Çınar Rugs desteğiyle Super Formula’da yer alan milli sporcuyu Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) da destekliyor.

Pilotlar cuma günü antrenman seansına çıkacak

Pilotlar piste ilk olarak 7 Nisan Cuma günü TSİ 07.40 – 09.10’da yapılacak antrenman seansıyla çıkacak. 8 Nisan Cumartesi günü TSİ ile 03.20 başlayacak ve 3 turdan oluşan sıralama seansının ardından yine TSİ ile 08.15’te büyük yarış gerçekleştirilecek.

Sezonun ikinci raundu ise 9 Nisan Pazar günü, yine Fuji Uluslararası Yarış Pisti’nde düzenlenecek. Pilotlar TSİ ile 03.00’da başlayacak sıralama turlarının ardından saat 08.30’da tekrar piste çıkarak damalı bayrağı ilk gören olmak için yarışacaklar.

Bölükbaşı’nın aracında #PrayForTürkiye logosu yerini koruyor

Super Formula serisinde 55 numaralı TGM Grand Prix takımıyla yarışacak Cem Bölükbaşı’nın aracında Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden etkilenenleri anmak için #PrayForTürkiye logosu da bulunuyor. Bölükbaşı, ilk olarak bu logoyu geçtiğimiz haftalarda düzenlenen 2023 sezonu resmi testlerinde kullanmıştı.

Şampiyona SFgo uygulaması üzerinden takip edilebilecek

Fuji Uluslararası Yarış Pisti veya Suzuka Pisti gibi Japonya’nın ikonik pistlerinin de yer alacağı Super Formula serisini izleyiciler SFgo uygulaması üzerinden takip edebilecek. 7 Nisan günü başlayacak turnuva 29 Ekim Pazar günü sona erecek.