Barınma ihtiyacının karşılanması için başta çevre iller olmak üzere boş konut stoklarını işaret eden Avşar, “Bu konutlara depremzede vatandaşlarımız ivedilikle yerleştirilmelidir. Kiraları da devlet üstlenmelidir” ifadelerini kullandı.

‘Beton döküm süreçlerinin 7 gün boyunca titreşim almaması lazım’

Uzmanların, artçı depremlerin bir yıl sürebileceği yönünde uyarılar yaptığını söyleyen Avşar, “Yıkılan bölgelerde yapılan inşaat sürecine çok daha kapsamlı bir şekilde altyapısıyla, üstyapısıyla eğilmek gerekiyor. Örneğin bu inşaatların sağlıklı yapılması için beton döküm süreçlerinin 7 gün boyunca herhangi bir titreşim almaması lazım. Çatlaklar vesaire oluşacağını ben söylemiyorum, uzmanlar söylüyor. Bununla mücadele edecek teknolojiler, 7 günlük mukavemet sürecini 24 saate indirecek kimyasallar var. Bunlardan faydalanılması ve kamuoyunun bilgilendirilip rahatlatılması gerekiyor” dedi.

‘Çadırın bütün depremzedelere ne zaman ulaştırılacağı açıklanmalı’

Avşar ayrıca deprem bölgesinde öncelikli ihtiyacın çadır ve konteyner olduğunu vurgulayarak “Çadırın, evi yıkılsın yıkılmasın bütün depremzede ailelere ne zaman ulaştırılacağı açıklanmalıdır” çağrısında bulundu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi