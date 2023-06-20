Ünlü söz yazarı ve müzisyen Cem Adrian önceki akşam Kerkisolfej organizasyonun düzenlediği konserde Bursa Kültürpark Açıkhava Sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Sahnesine "Ben Seni Çok Sevdim" şarkısıyla başlangıç yapan Cem Adrian "Hoşgeldiniz. Klasik bir Cem Adrian konseri olacak. Çok neşeli şarkımız yok biliyorsunuz." sözleriyle sevilen şarkılarını söylemeye devam etti. Cem Adrian sevenleri yağan yağmura rağmen Bursa Kültürpark Açıkhava’yı doldurarak tüm şarkılara eşlik edip adeta dev bir koro oluşturdu. Cem Adrian şarkılarının yanı sıra sahne ritüelini bozmayarak türküler söylemeyi de ihmal etmedi. "Öf Öf " ve "Mihriban" başta olmak üzere peş peşe seslendirdiği seçkin türkülerle, kendisini dinlemeye gelen müzikseverleri büyüledi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak muhteşem bir performansa imza atan Cem Adrian, hayranlarına kendisine gösterilen yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederek konserini alkışlar eşliğinde noktaladı. Cem Adrian 6 Temmuz’da Ankara Atılım Sahnesi’nde , 28 Temmuz’da Altınoluk Amfi Tiyatro’da, 29 Temmuz’ Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda, 30 Temmuz’da ise Bodrum Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacak.