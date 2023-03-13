“Bu Gece Benimle Ölür müsün” şarkısıyla “Tuz Kral’ın Yağmur Duası” albümünü müjdeleyen sevilen sanatçı Cem Adrian, albümden yeni bir şarkıyı dinleyiciyle buluşturuyor. 12 Mart’ta yayınlanan “Sızı” şarkısının sözü, bestesi ve düzenlemesi de sanatçının kendisine ait.

Bu albümü masalın tamamlanması gereken son eksik parçası olarak gördüğünü ifade eden Cem Adrian, yaklaşık 10 yıldır bu albüm için üzerine çalıştığı şarkıları birer birer müzikseverlere sunuyor. Albümün ayak seslerini taşıyan “Sızı” şarkısı, tüm dijital platformlarda yayında.