Cem Adrian, “Tuz Buz, Anlatacaklarım Uzun ve Ah… Benim için üçlemedir. Aynı hikayenin son albümü olan “Ah”ın yazım sürecinin ve kayıtlarının bitmesini hiç istemiyor gibiydim. Müzikal konsepti ile trip hop beat’ler ve deneysel elementler kullandığım, arabesk müziğe göz kırpan ve oryantalist yaylılarla süslediğim aranjelerle benim için de yeni bir yoldu. 12 şarkılık albümden üç şarkıyı daha yayınlıyoruz. 7 Nisan’da yayınlanacak Af, Yemin ve Sancı’nın ardından kalan üç şarkıyı da önümüzdeki günlerde yayınlayıp, albümün tamamını sizlere sunmuş olacağım. Sonrası yeni hikayeler…” diyor.

Cem Adrian’ın yeni şarkıları Af, Yemin ve Sancı tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşurken, şarkıların videoları da sanatçının youtube kanalında saat 22.00’de yayında olacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ